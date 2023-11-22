Скончался второй водитель после ДТП на Серовском тракте

ДТП на Серовском тракте произошло 15 ноября. В результате аварии погибла жена свердловского блогера Виктория Лещева и водитель автобуса Игорь Перевалов. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью и не принял во внимание погодные условия. В результате автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.