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Posted Вчера, 22:28

Published Вчера, 22:28

Modified Вчера, 22:32

Updated Вчера, 22:32

Скончался второй водитель после ДТП на Серовском тракте

Скончался второй водитель после ДТП на Серовском тракте

21 ноября 2023, 22:28
Фото: 1MI
Второй водитель автобуса Евгений Частиков не выжил после аварии и умер в больнице от серьезных травм, следует из информации в соцсетях.

У Частикова остались жена и ребенок, он был вторым водителем автобуса №509 «Карпинск — Екатеринбург».

ДТП на Серовском тракте произошло 15 ноября. В результате аварии погибла жена свердловского блогера Виктория Лещева и водитель автобуса Игорь Перевалов. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью и не принял во внимание погодные условия. В результате автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Серовском тракте
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