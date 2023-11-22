Стало известно, какой будет погода в России этой зимой

Так, по словам эксперта, в декабре в Московском регионе и большинстве регионов Центрального федерального округа, а также на севере и востоке Приволжского федерального округа, до центральной черноземной зоны, ожидается температура, близкая к климатической норме. То есть не будет ни холода, ни сильной жары. Однако из-за южных циклонов возможны периоды оттепели с повышением температуры до нуля градусов, снегопадами и гололедицей. Особенно это будет характерно для первой декады декабря. Что касается осадков в декабре, они будут примерно в норме или немного выше обычного в первой половине месяца и чуть ниже во второй, пишет runews24.ru.