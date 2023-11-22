Стало известно, какой будет погода в России этой зимой

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На этот вопрос отвечает Юрий Евгеньевич Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. Он прогнозирует погоду на каждый зимний месяц и объясняет причины резких изменений температур.
Так, по словам эксперта, в декабре в Московском регионе и большинстве регионов Центрального федерального округа, а также на севере и востоке Приволжского федерального округа, до центральной черноземной зоны, ожидается температура, близкая к климатической норме. То есть не будет ни холода, ни сильной жары. Однако из-за южных циклонов возможны периоды оттепели с повышением температуры до нуля градусов, снегопадами и гололедицей. Особенно это будет характерно для первой декады декабря. Что касается осадков в декабре, они будут примерно в норме или немного выше обычного в первой половине месяца и чуть ниже во второй, пишет runews24.ru.
Также эксперт отмечает, что в Мурманской, Ленинградской областях, Карелии и Вологодской области среднемесячная температура будет выше нормы. А в Ульяновской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа — наоборот, ниже обычной температуры на 7 или более градусов. В Крыму, новых субъектах и центрально-черноземной зоне ожидается приближение к норме.
Говоря о январе, специалист сообщает, что средняя температура будет в пределах нормы, но возможны резкие изменения из-за перемещения циклонов с севера на юг. Таким образом, после нормальной январской температуры могут быть дни со значениями до -25 градусов, а иногда и до -28 градусов. Что касается осадков, они будут около нормы. Оттепелей в январе практически не предвидится.
В феврале ожидается, что температура будет выше нормы, особенно в Московском регионе и южнее и юго-западнее черноземной зоны. На юге Европейской территории погода будет примерно в норме, также как и на Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
В целом, в эту зиму будет характерна резкая смена температур из-за изменений климата. Это связано с перемещением циклонов с юга на север или наоборот.