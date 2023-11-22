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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:34

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на строительство ледового городка

Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется в 18 миллионов рублей

22 ноября 2023, 16:34
Фото: Техническая документация

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на строительство ледового городка

В Нижнем Тагиле будет построен ледовый городок, стоимость которого — 18,2 миллиона рублей.

Как и в предыдущие годы, городок будет построен на Театральной площади. На проспекте Строителей появится каток, длина которого составит 120 метров. Елку поставят искусственную, она будет находиться под светодиодным шатром высотой 18 метров.

Фото: Техническая документация

Рядом с елью будут стоять Дед Мороз и Снегурочка, а в центре городка разместят тематические ледяные скульптуры. Кроме того, сделают три горки для детей разных возрастов.

Напомним, ледовый городок будет посвящен русскому алфавиту. Буквы украсят фигуры, сделанные изо льда. Они станут элементами декора и будут присутствовать в фотозонах.

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