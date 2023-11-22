Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется в 18 миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Как и в предыдущие годы, городок будет построен на Театральной площади. На проспекте Строителей появится каток, длина которого составит 120 метров. Елку поставят искусственную, она будет находиться под светодиодным шатром высотой 18 метров.
Рядом с елью будут стоять Дед Мороз и Снегурочка, а в центре городка разместят тематические ледяные скульптуры. Кроме того, сделают три горки для детей разных возрастов.
Напомним, ледовый городок будет посвящен русскому алфавиту. Буквы украсят фигуры, сделанные изо льда. Они станут элементами декора и будут присутствовать в фотозонах.