Суд отказался отпускать на свободу обвиняемую в убийстве Далера из Екатеринбурга

Напомним, 6-летний Далер Бобиев погиб еще в декабре 2022 года. Однако о трагедии стало известно только в конце июля. Тогда Вероника Наумова, являясь приемной матерью ребенка, заявила в полицию об его пропаже. В Екатеринбурге велись поиски в течение трех дней. За это время Вероника была опрошена на полиграфе и прошла его успешно. Однако позднее она созналась, где находится тело мальчика.