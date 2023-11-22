Суд отказался отпускать на свободу обвиняемую в убийстве Далера из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Женщина останется под стражей до 26 февраля 2023 года. Избранием меры пресечения занимался Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Ранее Наумова планировала обратиться за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Она намерена добиваться отмены статьи за убийство. Свою вину женщина не признает.
Напомним, 6-летний Далер Бобиев погиб еще в декабре 2022 года. Однако о трагедии стало известно только в конце июля. Тогда Вероника Наумова, являясь приемной матерью ребенка, заявила в полицию об его пропаже. В Екатеринбурге велись поиски в течение трех дней. За это время Вероника была опрошена на полиграфе и прошла его успешно. Однако позднее она созналась, где находится тело мальчика.