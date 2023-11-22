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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге останется в СИЗО

Суд отказался отпускать на свободу обвиняемую в убийстве Далера из Екатеринбурга

22 ноября 2023, 11:15
Фото: Midjourney

Обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге останется в СИЗО

Обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера Бобиева приемную мать Веронику Наумову суд отказался выпускать из СИЗО.

Женщина останется под стражей до 26 февраля 2023 года. Избранием меры пресечения занимался Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ранее Наумова планировала обратиться за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Она намерена добиваться отмены статьи за убийство. Свою вину женщина не признает.

Напомним, 6-летний Далер Бобиев погиб еще в декабре 2022 года. Однако о трагедии стало известно только в конце июля. Тогда Вероника Наумова, являясь приемной матерью ребенка, заявила в полицию об его пропаже. В Екатеринбурге велись поиски в течение трех дней. За это время Вероника была опрошена на полиграфе и прошла его успешно. Однако позднее она созналась, где находится тело мальчика.

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#Дети#Арест#Сизо#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Сммерть
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