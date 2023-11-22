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У юноши в Свердловской области обнаружили поддельные права на вождение

Свердловчанин катался с поддельными правами и нарвался на уголовное дело

22 ноября 2023, 05:57
Фото: УГИБДД по Свердловской области

У юноши в Свердловской области обнаружили поддельные права на вождение

19-летний житель села Тупицыно Пышминского района управлял автомобилем, пользуясь при этом поддельными правами. Это выяснилось 18 ноября 2023 года на трассе Екатеринбург — Тюмень.

Сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля ВАЗ для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение, которое предъявил им молодой человек, принадлежит другому человеку, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам свердловчанина, права на вождение он не получал, а эти документы он приобрел в другом регионе. В отношении него составили административные протоколы и отвезли машину на штрафстоянку. Кроме того, в полиции возбудили уголовное дело за использование поддельных документов.

Напомним, 3–5 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы проводили проверку среди автомобилистов, которые управляют транспортом без прав или в пьяном виде.

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