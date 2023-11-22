Свердловчанин катался с поддельными правами и нарвался на уголовное дело

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:57
Сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля ВАЗ для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение, которое предъявил им молодой человек, принадлежит другому человеку, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
По словам свердловчанина, права на вождение он не получал, а эти документы он приобрел в другом регионе. В отношении него составили административные протоколы и отвезли машину на штрафстоянку. Кроме того, в полиции возбудили уголовное дело за использование поддельных документов.
Напомним, 3–5 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы проводили проверку среди автомобилистов, которые управляют транспортом без прав или в пьяном виде.