Учителя из Екатеринбурга отдают больше половины зарплаты на аренду квартир

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Учителя отдают на эти цели 70% заработка, продавцы-консультанты — 57%, а бухгалтера — 51%. Дальнобойщики отдают за аренду 19%, сварщики 28%, а курьеры — порядка 39% заработка. Сведениями поделились аналитики «Авито Недвижимость» и «Авито Работа».
Дороже всего аренда однокомнатной квартиры стоит жителям Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. А самое дешевое жилье среди крупных городов — в Челябинске, Воронеже, Самаре и Омске.
Ранее сообщалось, что за последние два месяца в России существенно подорожала аренда жилья. Цены возросли и в Нижнем Тагиле. Стоимость поднялась на 10-15%.