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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:51

В Екатеринбурге учителя тратят 70% зарплаты на аренду жилья

Учителя из Екатеринбурга отдают больше половины зарплаты на аренду квартир

22 ноября 2023, 13:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге учителя тратят 70% зарплаты на аренду жилья

В Екатеринбурге учителя вынуждены отдавать 70% своего заработка на аренду жилья.

Учителя отдают на эти цели 70% заработка, продавцы-консультанты — 57%, а бухгалтера — 51%. Дальнобойщики отдают за аренду 19%, сварщики 28%, а курьеры — порядка 39% заработка. Сведениями поделились аналитики «Авито Недвижимость» и «Авито Работа».

Дороже всего аренда однокомнатной квартиры стоит жителям Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. А самое дешевое жилье среди крупных городов — в Челябинске, Воронеже, Самаре и Омске.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца в России существенно подорожала аренда жилья. Цены возросли и в Нижнем Тагиле. Стоимость поднялась на 10-15%.

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#Экономика#Омск#Москва#Учителя#Аренда#Челябинск#Санкт-Петербург#Самара#Дальнобойщики#Воронеж#Квартиры#Екатеринбург#Курьеры#Дарья Сорокина
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