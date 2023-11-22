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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Жители Нижнего Тагила пожаловались на запах и красные следы выбросов на снегу

Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах

22 ноября 2023, 11:20
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на запах и красные следы выбросов на снегу

Утром 22 ноября жители Нижнего Тагила и пригорода заметили на выпавшем снегу следы пыли красноватого цвета. Также в центре тагильчане ощутили неприятный запах выбросов с завода.

О наблюдении рассказали редакции TagilCity.ru жители села Елизаветинское.

Заметили, что снег грязный? К нам из города выбросы с комбината прилетели утром. Снег покрыт красной пылью. Она к нам утром прилетела, когда снег перестал падать. Я заметил не сразу, а когда стал убирать снег, контрастность заметна, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru Вячеслав.

Жители Вагонки также заметили «красную пыль»:

На Вагонке белый снег покрыт каким-то серо-красным налетом, — пишет в редакцию жительница Дзержинского района Ирина.
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В центре, по словам тагильчан, ощущались запахи выбросов.

В 8 утра в центре города на Театральной очень воняло, видимо как раз шел выброс, — поделилась жительница города.
Я вела дочь в садик около 8:20 сегодня. Запах был неприятный, не такой сильный, как обычно, но заметный, — поделилась тагильчанка Юлия.
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Отметим, что провести замеры газоанализатором редакции TagilCity.ru пока не представляется возможным, поскольку прибор отправился на ежегодную проверку в Москву. Данные по выбросам в конце ноября и в декабре мы будем мониторить на официальном сайте ФГБУ «Уральское УГМС», посты которого находятся в четырех точках Нижнего Тагила. Добавим, что последние превышения ПДК веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле были зафиксированы 11 октября на Сухоложском поселке: два раза до 1,5 ПДК в атмосфере превышал оксид углерода. Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота 2 ноября.

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