Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах

Отметим, что провести замеры газоанализатором редакции TagilCity.ru пока не представляется возможным, поскольку прибор отправился на ежегодную проверку в Москву. Данные по выбросам в конце ноября и в декабре мы будем мониторить на официальном сайте ФГБУ «Уральское УГМС», посты которого находятся в четырех точках Нижнего Тагила. Добавим, что последние превышения ПДК веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле были зафиксированы 11 октября на Сухоложском поселке: два раза до 1,5 ПДК в атмосфере превышал оксид углерода. Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота 2 ноября.