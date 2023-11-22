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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Сотрудница колонии из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Мисс УИС-2023»

Сотрудница колонии из Нижнего Тагила претендует на победу в конкурсе красоты

22 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI

Сотрудница колонии из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Мисс УИС-2023»

В ГУФСИН состоится 1 этап конкурса Мисс УИС в Екатеринбурге. В областном конкурсе поучаствуют победительницы отборочных туров которые прошли в колониях, СИЗО и других подразделениях ГУФСИН.

Всего будет участвовать шесть девушек. Это Трифонова Дарья из Нижнего Тагила (ЛИУ-51), Екатерина Дворецкая из Кировградской воспитательной колонии, Ирина Акулеева из Ивделя (ИК-63), Наталья Куропаткина из Верхотурья (ИК-53), Алена Устинова из Екатеринбурга (ИК-10) и Анна Заякина из Екатеринбурга (ИК-2).

С 21 ноября для конкурсанток проходит онлайн-голосование «Народная Мисс УИС 2023». В раках первого этапа пройдут несколько конкурсов для девушек. В конкурсе «Краса России» конкурсантки в национальном костюме представляют свой край.

Также состоятся конкурс видеороликов «Реклама профессии», «Дефиле в форме с элементами строевой подготовки», Дефиле в вечерних платьях».

Ранее сотрудницы УИС участвовали в соревнованиях по профессиональной служебной и физической подготовке. Они выполняли нормативы по стрельбе из оружия, кроссу, плаванию и проверку на знание Конституции РФ.

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#Общество#Нижний Тагил#Соревнования#Конкурс#ГУФСИН#Колонии#Конкурсы#Дарья Сорокина
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