Сотрудница колонии из Нижнего Тагила претендует на победу в конкурсе красоты

Всего будет участвовать шесть девушек. Это Трифонова Дарья из Нижнего Тагила (ЛИУ-51), Екатерина Дворецкая из Кировградской воспитательной колонии, Ирина Акулеева из Ивделя (ИК-63), Наталья Куропаткина из Верхотурья (ИК-53), Алена Устинова из Екатеринбурга (ИК-10) и Анна Заякина из Екатеринбурга (ИК-2).