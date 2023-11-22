Сотрудница колонии из Нижнего Тагила претендует на победу в конкурсе красоты

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Всего будет участвовать шесть девушек. Это Трифонова Дарья из Нижнего Тагила (ЛИУ-51), Екатерина Дворецкая из Кировградской воспитательной колонии, Ирина Акулеева из Ивделя (ИК-63), Наталья Куропаткина из Верхотурья (ИК-53), Алена Устинова из Екатеринбурга (ИК-10) и Анна Заякина из Екатеринбурга (ИК-2).
С 21 ноября для конкурсанток проходит онлайн-голосование «Народная Мисс УИС 2023». В раках первого этапа пройдут несколько конкурсов для девушек. В конкурсе «Краса России» конкурсантки в национальном костюме представляют свой край.
Также состоятся конкурс видеороликов «Реклама профессии», «Дефиле в форме с элементами строевой подготовки», Дефиле в вечерних платьях».
Ранее сотрудницы УИС участвовали в соревнованиях по профессиональной служебной и физической подготовке. Они выполняли нормативы по стрельбе из оружия, кроссу, плаванию и проверку на знание Конституции РФ.