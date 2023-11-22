В Горноуральском ГО похоронили отца двоих детей. Он погиб на СВО

На СВО он отправился 24 октября 2022 года. Он имеет награды «За участие в специальной военной операции», «За боевые отличия» и «За освобождение ЛНР и ДНР». Погиб боец 3 ноября 2023 года.



Ранее сообщалось, что волонтер из Нижнего Тагила Павел Фетисов опубликовал видео-привет, который Свердловской области передали бойцы с передовой.