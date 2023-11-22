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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Горноуральском ГО похоронили бойца СВО

В Горноуральском ГО похоронили отца двоих детей. Он погиб на СВО

22 ноября 2023, 07:24
Фото: Фото со страницы Дмитрия Летникова

В Горноуральском ГО похоронили бойца СВО

Жители Горноуральского округа простились с Кулаком Михаилом Александровичем. Он погиб на СВО. Мужчине было 46 лет.

Михаил родился в селе Лая, окончил школу №4, был активным, отзывчивым и исполнительным учеником.

Фото: Фото со страницы Дмитрия Летникова

После школы он создал семью, у него родилось двое детей, рассказал глава Горноурального ГО Дмитрий Летников. Отмечается, что Михаил очень чтил своих родителей.

На СВО он отправился 24 октября 2022 года. Он имеет награды «За участие в специальной военной операции», «За боевые отличия» и «За освобождение ЛНР и ДНР». Погиб боец 3 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что волонтер из Нижнего Тагила Павел Фетисов опубликовал видео-привет, который Свердловской области передали бойцы с передовой.

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