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В Реже ищут очевидцев смертельного ДТП

В Реже ищут очевидцев смертельного ДТП. Пострадали семь человек

22 ноября 2023, 10:08
Фото: 1MI

В Реже ищут очевидцев смертельного ДТП

ГИБДД Режевского района просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло ноября в 17:45 на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Известно, что 54-летний водитель ехал на авто «ГАЗ А63­R42» в сторону поселка Озерный. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу 28-летнему водителю на Lada, сообщили в Госавтоинспекции.

В результате один человек погиб, а семь травмировались. В их числе ребенок. Проводится проверка. А свидетелей просят звонить по телефону: (34364) 3-23-61 или (02).

Напомним, что ранее скончался второй водитель автобуса, который попал в ДТП с фурой на Серовском тракте. Та авария унесла жизнь первого водителя автобуса и пассажирки Виктории Лещевой. У второго водителя, Евгения Частикова, остались жена и ребенок.

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