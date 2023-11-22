В Реже ищут очевидцев смертельного ДТП. Пострадали семь человек

Напомним, что ранее скончался второй водитель автобуса, который попал в ДТП с фурой на Серовском тракте. Та авария унесла жизнь первого водителя автобуса и пассажирки Виктории Лещевой. У второго водителя, Евгения Частикова, остались жена и ребенок.