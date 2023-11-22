В Реже ищут очевидцев смертельного ДТП. Пострадали семь человек

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Известно, что 54-летний водитель ехал на авто «ГАЗ А63R42» в сторону поселка Озерный. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу 28-летнему водителю на Lada, сообщили в Госавтоинспекции.
В результате один человек погиб, а семь травмировались. В их числе ребенок. Проводится проверка. А свидетелей просят звонить по телефону: (34364) 3-23-61 или (02).
Напомним, что ранее скончался второй водитель автобуса, который попал в ДТП с фурой на Серовском тракте. Та авария унесла жизнь первого водителя автобуса и пассажирки Виктории Лещевой. У второго водителя, Евгения Частикова, остались жена и ребенок.