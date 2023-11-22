Волна мошенничеств от имени сотрудников ФСБ захлестнула Свердловскую область

По мнению полковника, люди пренебрегают мерами безопасности, пока сами не столкнутся с мошенничеством. А когда сталкиваются, то выполняют все команды лжеследователей или липовых сотрудников ФСБ и иных ведомств. В результате люди остаются с огромными кредитами, а некоторые и без жилья. Самым ужасным Горелых называет то, что часто украденные средства идут на финансирование Украины.