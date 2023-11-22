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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

ФСБ обратилась к жителям Свердловской области из-за участившегося мошенничества

Волна мошенничеств от имени сотрудников ФСБ захлестнула Свердловскую область

22 ноября 2023, 10:35
Фото: 1MI

ФСБ обратилась к жителям Свердловской области из-за участившегося мошенничества

Из-за резкого всплеска мошенничества от имени сотрудников ФСБ в Свердловской области УФСБ и ГУ МВД по региону выступили с официальным заявлением.
Когда читаешь оперативные сводки полиции, не веришь своим глазам. Жертвами аферистов становятся доценты, профессоры и педагоги высших учебных заведений, пенсионеры, работники железнодорожного транспорта, заводов, предприятий и учреждений различных форм собственности. Проще перечислить тех, кто не сталкивался с мошенниками, а таковых практически нет, — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По мнению полковника, люди пренебрегают мерами безопасности, пока сами не столкнутся с мошенничеством. А когда сталкиваются, то выполняют все команды лжеследователей или липовых сотрудников ФСБ и иных ведомств. В результате люди остаются с огромными кредитами, а некоторые и без жилья. Самым ужасным Горелых называет то, что часто украденные средства идут на финансирование Украины.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области внимание акцентировали на том, что силовики никогда не станут запрашивать конфиденциально информацию, а тем более проводить финансовые операции или привлекать граждан к участию в расследовании уголовного дела.

В ФСБ и полиции призвали граждан не терять бдительности и не забывать о правилах безопасности — не брать трубку с незнакомого номера, не доверять никому данные карты и не говорить свои персональные данные. Только при соблюдении этих правил можно снизить вероятность попасть на мошенничество.

Напомним, ранее жители Свердловской области лишились более трех миллионов рублей. Всем им звонили мошенники и назывались представителями компаний операторов мобильной связи. Они предлагали продлить договор и затем блокировали доступ на портал госуслуг посредством отправки кода на телефон.

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#Общество#Нижний Тагил#Полиция#ФСБ#Мошенничество#Обман#Жители#Ирина Кирилова
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