Выбор россиян: почему Черногория и Босния и Герцеговина идеальны для зимнего отдыха

Прямых рейсов из России в Черногорию и Боснию и Герцеговину нет, перелеты возможны через Турцию или Сербию. Цены на билеты в одну сторону начинаются от 20-25 тысяч рублей в осенне-зимний период. Без визы русские могут находиться в этих странах до 30 дней, после чего разрешено сделать визуран и пробыть еще 30 дней.