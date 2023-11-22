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Выбор россиян: почему Черногория и Босния и Герцеговина идеальны для зимнего отдыха

Выбор россиян: почему Черногория и Босния и Герцеговина идеальны для зимнего отдыха

22 ноября 2023, 12:44
Фото: 1MI
Черногория и Босния и Герцеговина предлагают российским туристам дешевый и комфортный зимний отдых, соответствующий их требованиям: эти страны имеют разнообразный климат, проживание и развлечения доступны по приемлемым ценам, а также не требуют сложного оформления документов.

Доступно, удобно, по-русски: почему русским туристам точно стоит побывать в Черногории и Боснии и Герцеговине зимой.

Путешественник Каррыев выделил для интернет-издания «Подмосковье сегодня» преимущества зимнего отдыха в Черногории и Боснии.

Когда выбирают место для зимнего отпуска, русские часто ищут недорогие, но комфортные страны, в которые можно поехать без особых хлопот с документами. Такие места действительно существуют, и не только одно.

Путешественник Сердар Каррыев поделился со мной своим мнением о том, почему русским стоит посетить Черногорию или Боснию и Герцеговину зимой.

«Русские всегда чувствовали себя комфортно в Черногории — это неудивительно, учитывая, что, по данным миграционной службы этой страны, здесь живет уже более 60 000 русских. В Боснии их тоже достаточно. Также легко находить общий язык с местными жителями», — рассказал он журналистам.

В Черногории есть разнообразный климат, уверяет эксперт. На побережье Адриатического моря зимой тепло и уютно, а в горных районах температура редко опускается ниже 0 градусов, что позволяет туристам разнообразить свою зимнюю программу, ведь холода не являются обязательными. Сама страна технологична и предлагает удобства, к которым привыкли русские. Здесь есть множество развлечений, например, горнолыжные курорты.

В Боснии и Герцеговине зимой климат исключительно мягкий, поэтому любителям сильных морозов там делать нечего. Цены здесь ниже, чем в Черногории, так как еще ощущаются последствия экономического кризиса, вызванного войной в 90-х годах.

«Зимой жилье становится значительно дешевле в обеих странах — цены падают в два-три раза. Также дешевле стоит аренда автомобилей. Можно взять машину напрокат за 25 евро в день, а апартаменты на месяц — за 400 евро без учета коммунальных услуг. Пицца в кафе стоит около 10 евро, а кофе — примерно 2 евро», — отметил Каррыев.

Прямых рейсов из России в Черногорию и Боснию и Герцеговину нет, перелеты возможны через Турцию или Сербию. Цены на билеты в одну сторону начинаются от 20-25 тысяч рублей в осенне-зимний период. Без визы русские могут находиться в этих странах до 30 дней, после чего разрешено сделать визуран и пробыть еще 30 дней.

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