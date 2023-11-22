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В Нижнем Тагиле вынесен приговор убийце нового знакомого

Житель Нижнего Тагила до смерти забил нового знакомого

22 ноября 2023, 08:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле вынесен приговор убийце нового знакомого

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего тагильчанина. Его обвинили в избиении до смерти мужчины, с которым он недавно познакомился.

ЧП произошло в сентябре 2022 года. Следствие полагает, что мужчина находился в одной из квартир на Вагонке с мужчиной, с которым он познакомился накануне вечером в кафе. В заведении они выпивали, а потом пошли домой, где произошла драка.

В результате конфликта злоумышленник нанес два удара кулаками по лицу и не менее восьми ударов ногами по голове, телу, рукам и ногам лежащего мужчины, добавили в прокуратуре. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в этот же вечер.

Осужденный свою вину не признал. Ему назначили 9 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу и ее маму в Екатеринбурге. После этого он отправился на прогулку.

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