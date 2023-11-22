Житель Нижнего Тагила до смерти забил нового знакомого

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
ЧП произошло в сентябре 2022 года. Следствие полагает, что мужчина находился в одной из квартир на Вагонке с мужчиной, с которым он познакомился накануне вечером в кафе. В заведении они выпивали, а потом пошли домой, где произошла драка.
В результате конфликта злоумышленник нанес два удара кулаками по лицу и не менее восьми ударов ногами по голове, телу, рукам и ногам лежащего мужчины, добавили в прокуратуре. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в этот же вечер.
Осужденный свою вину не признал. Ему назначили 9 лет колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что 16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу и ее маму в Екатеринбурге. После этого он отправился на прогулку.