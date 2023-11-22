Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовый сбой во «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Пользователи интернета отмечают, что не работает как сайт, так и мобильное приложение. На экране появление сообщение с «ошибкой загрузки». Некоторые страницы не открываются в принципе, а часть пользователей отмечают, что могут зайти в личные сообщения.
Среди российских регионов-лидеров отмечается Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Саратов и Самара. Это следует из данных сайта downdetector.
В самой компании рассказали, что уже ведутся работы по восстановлению доступа к социальной сети. В скором времени сервис должен заработать в полном объеме.