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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Во «ВКонтакте» по всей России произошел массовый сбой

Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовый сбой во «ВКонтакте»

22 ноября 2023, 12:45
Фото: 1MI

Во «ВКонтакте» по всей России произошел массовый сбой

Массовый сбой произошел 22 ноября во «Вконтакте». Он отмечается в ряде регионов России и странах СНГ. А Екатеринбург стал одним из городов-лидеров на жалобы на сбой.

Пользователи интернета отмечают, что не работает как сайт, так и мобильное приложение. На экране появление сообщение с «ошибкой загрузки». Некоторые страницы не открываются в принципе, а часть пользователей отмечают, что могут зайти в личные сообщения.

Среди российских регионов-лидеров отмечается Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Саратов и Самара. Это следует из данных сайта downdetector.

В самой компании рассказали, что уже ведутся работы по восстановлению доступа к социальной сети. В скором времени сервис должен заработать в полном объеме.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Интернет#Вконтакте#Соцсети#Сбой#Дарья Сорокина
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