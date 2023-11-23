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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила заплатит страховку за сход вагонов с рельсов

300 тысяч страховки выплатит НТМК из Нижнего Тагила за бракованное колесо вагона

23 ноября 2023, 13:04
Фото: 1MI

ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила заплатит страховку за сход вагонов с рельсов

300 тысяч рублей должен выплатить ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила за железнодорожную аварию, которая произошла на Восточно-Сибирской железной дороге. Экспертиза доказала, что колесо вагона было бракованное. Из-за этого он сошел с рельсов.

Авария произошла ночью 6 февраля 2022 на пути одного из перегонов Восточно-Сибирской железной дороги. Система контроля грузового поезда показала, что состав сошел с рельсов. Поезд был остановлен, а при осмотре выяснилось, что седьмой вагон в сошедшем состоянии проследовал 3,3 тысячи метров.

В связи с аварией РЖД создало специальную комиссию. Была проведена экспертиза, которая доказала, что последствия произошедшего отнесены к учету и по ответственности АО ЕВРАЗ НТМК. На предприятии не обеспечили прочность, устойчивость и техническое состояние цельнокатаного колеса, изготовленного в 2014 году.

Излом произошел вследствие возникновения поперечной усталостной трещины с наружной стороны обода колеса и последующего ее развития со сквозным доломом, — сказано в материалах суда.

В связи с этим АО «Альфастрахование» обратилось с иском к тагильскому предприятию и хотело взыскать с него 568 тысяч рублей. Представители АО ЕВРАЗ НТМК подали заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о признании технического заключения недействительным. Однако им было отказано в удовлетворении жалобы, так как прочность металла не позволила обеспечить безопасное движение железнодорожного состава.

В результате Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск частично. Теперь ЕВРАЗ НТМК должен заплатить 298 тысяч задолженности по страховому случаю и 7,5 тысячи возмещения расходов на уплату госпошлины.

Напомним, сход вагонов на ЕВРАЗ НТМК Нижнем Тагиле происходит периодически. Например, такие случаи были зафиксированы в марте и апреле. Предприятие получило предостережения от Ространснадзора.

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#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#ЕВРАЗ НТМК#Вагон#Сход вагонов#Евгения Сафина
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