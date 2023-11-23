300 тысяч страховки выплатит НТМК из Нижнего Тагила за бракованное колесо вагона

В связи с этим АО «Альфастрахование» обратилось с иском к тагильскому предприятию и хотело взыскать с него 568 тысяч рублей. Представители АО ЕВРАЗ НТМК подали заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о признании технического заключения недействительным. Однако им было отказано в удовлетворении жалобы, так как прочность металла не позволила обеспечить безопасное движение железнодорожного состава.