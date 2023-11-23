Автобусам в Екатеринбурге грозит прекращение движения из-за долгов «Гортранса»

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Поскольку на счета транспортной организации наложили арест, нельзя будет даже приобрести бензин для автобусов, рассказал депутат городской думы Антон Швалев в своем Telegram-канале.
Чиновник также выразил надежду на то, что с помощью администрации Екатеринбурга ситуация разрешится благополучно. Кроме того, он отметил, что это первый арест организации, пишет Ура.ру.
Известно, что 20 ноября 2023 года «Гортранс» должен был приобрести горюче-смазочные материалы, однако этого не было сделано из-за того, что не хватает средств. При этом есть информация, что организация не может заключить договоры на обслуживание транспорта в 2024 году.
Напомним, в 2023 году сумма долгов «Гортранса» достигла почти 900 миллионов рублей.