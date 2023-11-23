Автобусам в Екатеринбурге грозит прекращение движения из-за долгов «Гортранса»

Известно, что 20 ноября 2023 года «Гортранс» должен был приобрести горюче-смазочные материалы, однако этого не было сделано из-за того, что не хватает средств. При этом есть информация, что организация не может заключить договоры на обслуживание транспорта в 2024 году.