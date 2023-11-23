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Автобусам в Екатеринбурге грозит остановка движения из-за долгов «Гортранса»

Автобусам в Екатеринбурге грозит прекращение движения из-за долгов «Гортранса»

23 ноября 2023, 16:50
Фото: 1MI

Автобусам в Екатеринбурге грозит остановка движения из-за долгов «Гортранса»

В Екатеринбурге стоит вопрос с дальнейшим движением автобусов, так как счета «Гортранса» арестованы.

Поскольку на счета транспортной организации наложили арест, нельзя будет даже приобрести бензин для автобусов, рассказал депутат городской думы Антон Швалев в своем Telegram-канале.

Чиновник также выразил надежду на то, что с помощью администрации Екатеринбурга ситуация разрешится благополучно. Кроме того, он отметил, что это первый арест организации, пишет Ура.ру.

Известно, что 20 ноября 2023 года «Гортранс» должен был приобрести горюче-смазочные материалы, однако этого не было сделано из-за того, что не хватает средств. При этом есть информация, что организация не может заключить договоры на обслуживание транспорта в 2024 году.

Напомним, в 2023 году сумма долгов «Гортранса» достигла почти 900 миллионов рублей.

Стало известно, сколько в «Гортрансе» в Екатеринбурге зарабатывают водители
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#Транспорт#Долги#Задолженность#Арест#Бензин#Мэрия#Движение#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Гортранс
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