Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах

Андрей Захаров утверждает, что если соискатели не хотят идти даже на большую зарплату, то дело, вероятно в другом. Например, причиной стала демографическая яма. Так, с каждым годом на рынок труда выходит все меньше молодежи. Разница с каждым предыдущим годом в течение 10 лет составляет 100 тысяч человек. Коронавирус забрал еще примерно миллион, а спецоперация — два. Он также отметил, что сегодня больше востребованы именно массовые профессии.