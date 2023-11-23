Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По данным городских властей, открыто 450 тысяч вакансий в различных отраслях экономики.
В сервисе по подбору персонала SuperJob заявляют, что вакансий в Москве за год стало на 19% больше. Так, в промышленности, строительстве, ритейле, транспортно-логистической отрасли число резюме и вакансий примерно 1 к 1. Это говорит о дефиците рабочей силы.
В ТОП вакансий на сегодняшний день в Москве входят — продавцы, кассиры, водители, кладовщики, рабочие на производстве, мастера цехов, квалифицированные строители, инженеры.
По словам основателя портала SuperJob Алексея Захарова, большая проблема на сегодня с курьерами. Сейчас они могут заработать больше, чем на производстве. При этом высокая квалификация им не требуется. Поэтому, отмечает Захаров, люди не идут на производство.
Даже очереди на кассах в магазинах являются следствием дефицита кадров в ритейле. По данным руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, в столице имеется дефицит в сферах, касающихся розничной торговли, автомобильного бизнеса, рабочих, транспорта, логистики и перевозок. Там на одну вакансию приходится 4 резюме. При этом зарплаты предлагаются от 70 тысяч, кроме розничной сферы, где сумма составляет примерно 54 тысячи рублей.
Андрей Захаров утверждает, что если соискатели не хотят идти даже на большую зарплату, то дело, вероятно в другом. Например, причиной стала демографическая яма. Так, с каждым годом на рынок труда выходит все меньше молодежи. Разница с каждым предыдущим годом в течение 10 лет составляет 100 тысяч человек. Коронавирус забрал еще примерно миллион, а спецоперация — два. Он также отметил, что сегодня больше востребованы именно массовые профессии.
Дефицит наблюдается и на промышленных предприятиях. Основной причиной является недостаточное число людей с нужной квалификацией. Также работодатели предлагают не самые престижные вакансии с недостаточным уровнем зарплаты.
Как пишут «Новые известия», с нехваткой кадров в 2022 году столкнулись более 80% работодателей. В текущем году ситуация более острая. Например, в строительной отрасли нехватка составляет 3-5 миллионов рабочих.
Кроме всего прочего, в некоторых регионах России в последнее время стали ограничивать труд мигрантов. Так, на Колыме мигрантам на один год запретили управлять общественным транспортом. Ранее подобные запреты введены Челябинской, Тульской области и Красноярском крае. Кроме того, в Туле и Красноярске. В этих регионах иностранцам нельзя будет работать в общепите и торговле некоторыми товарами.
В Свердловской области из-за запрета работать мигрантам в общественном транспорте наблюдается дефицит водителей. В Пермском крае уже продлен запрет на работу в такси. И регионы продолжают такую практику.
По словам Марии Игнатовой, ни одна развитая страна не может обойтись без мигрантов в сфере услуг, так как именно она имеет спрос на массовый персонал.
Нехватка людей тотальная — нельзя назвать ни один сегмент рынка или регион, в котором есть какой-либо избыток кадров, и на причины этой ситуации нужно смотреть в широком контексте, — считает Мария Игнатова.
Однако в последнее время мигрантов в Россию приезжает меньше. За первые полгода в Россию приехали на 50 тысяч меньше мигрантов, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в данных Росстата. Приток иностранцев сократился на 15% до 282 тысяч человек.
По мнению доктора экономических наук Александра Сафронова, экономика в России не сможет обойтись без мигрантов. Однако помимо этого не хватает персонала в образовании и здравоохранении. При этом выходцы из южноазиатских стран стали уезжать в другие страны. По мнению специалиста, нужно менять миграционную политику и расширять географию за счет мигрантов, к примеру, из Индии.