Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?

Жители Нижнего Тагила думают, что одна из первостепенных причин решиться на аборт — это, конечно, негативные прогнозы по здоровью будущего ребенка. И большинство считает, что именно женщина должна принимать решение о том, рожать ли ребенка с патологией или сделать аборт. Как бы грустно не звучало, но воспитывать такого ребенка придется в основном именно женщине: в России мать-одиночки — явление обычно, а вот отцы-одиночки — почти герои. И женщина должна быть готова к сложностям, связанным с лечением, реабилитацией и взрослением ребенка с патологиями. А если отец ребенка окажется ненадежным партнером, то на мать ложится полная ответственность за больного ребенка на всю оставшуюся жизнь.