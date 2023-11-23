Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Причин, по которым тагильчане считают аборты приемлемыми, немного, но они есть. При этом, по мнению каждого респондента, весомости этих причин достаточно, чтобы понимать, что некоторые идеи российских чиновников являются сомнительными, а вмешиваться в личную жизнь россиянок — неправильно.
Жители Нижнего Тагила думают, что одна из первостепенных причин решиться на аборт — это, конечно, негативные прогнозы по здоровью будущего ребенка. И большинство считает, что именно женщина должна принимать решение о том, рожать ли ребенка с патологией или сделать аборт. Как бы грустно не звучало, но воспитывать такого ребенка придется в основном именно женщине: в России мать-одиночки — явление обычно, а вот отцы-одиночки — почти герои. И женщина должна быть готова к сложностям, связанным с лечением, реабилитацией и взрослением ребенка с патологиями. А если отец ребенка окажется ненадежным партнером, то на мать ложится полная ответственность за больного ребенка на всю оставшуюся жизнь.
Медицинские показатели никто не отменял. Ситуации разные у людей бывают. Когда патология — это естественно можно сделать. Потому что показывают вот сколько по телевизору ребятишек с болезнями. И мать бедная, мучается сколько лет, — делятся мнением жители Нижнего Тагила.
Не менее обоснованными основаниями для прерывания беременности, по мнению тагильчан, является изнасилование. Женщина уже испытала тяжелейшую травму. Ребенок может ассоциироваться с этим опытом. Кроме того, это может повлечь чувство стыда, вины, самообвинения, злости, а также привести к суицидальным мыслям. Женщина уже испытала насилие и бессилие. Если ей дальше запрещают распоряжаться телом — это ретравматизация, поясняют специалисты.
Кроме того, не стоит забывать, что случаются так называемые в народе «залеты» и слишком ранний возраст также может стать поводом для аборта. И если в случае с изнасилованием все в целом ясно, то возраст как причина, вероятно, должна стать отдельной темой для обсуждения.
Они необходимы, потому что изнасилование — это 100% аборт. Еще я думаю, что детям в 16 лет допустим, да, рожать это абсолютно неправильно. Когда она сама еще ребенок, она абсолютно ничего не сможет дать своему ребенку, ни в материальном плане, ни в плане чего-то ментального, — рассказал редакции TagilCity.ru местный житель.
В сети в свободном доступе есть интервью священника Филиппа Ильяшенко, служащего в храме святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, изданию «Подмосковье Сегодня». В нем священник высказал мнение, что женщины, подвергшиеся изнасилованию, должны сохранять беременность, если ребенок был зачат таким способом.
Он призвал женщин отказаться от абортов. По его мнению, изнасилование не должно порождать новый грех, поэтому отбирать жизнь ребенка нельзя. Вот что о его высказывании думают некоторые пользователи сети:
Как я понимаю, изнасилование церковь не порицает, а аборт осуждает. Религию и церковь следует держать от политики как можно дальше. Жаль, сей церковник не может сам родить от насильника, а то бы я ему пожелала многократные роды, — пишет Анастасия.
Прерывать беременность плохо, но иногда оставить — еще хуже. Приходится выбирать меньшее из двух зол. И этот выбор всегда непростой. Но иногда аборт действительно является единственным верным решением. Для некоторых женщин ответ очевиден, и они, не колеблясь, делают выбор поступить тем или иным образом. Для других же поиск этого ответа превращается в бесконечные недели переживаний.
Аборт — это всегда больно не только физически. Для каждой женщины это травма и потеря. Ни одна девочка, играя в детстве в дочки-матери, не мечтает о том, что «вот я вырасту, забеременею и сделаю аборт». Но это может случиться с каждой. Ошибка думать, что несвоевременная беременность бывает только у каких-то особых женщин, необразованных или неблагополучных. Я однозначно за возможность и право свободного выбора женщины — прервать или оставить беременность, потому что я вижу последствия и прерывания, и продолжения нежелательных беременностей, вплоть до летальных исходов, — рассказывает TagilCity.ru Мария Царева, репродуктивный психолог.
Кстати, принимать решение о судьбе зачатого ребенка должна мать — респонденты TagilCity.ru не отрицают роль отца, но в целом отдают право финального «да/нет» именно женщине. Даже в полных семьях супруги не всегда готовы финансово или морально стать родителями. А когда речь идет о соло-маме, которой предстоит познать все радости и горести родительства в одиночку, — то собеседники редакции все чаще говорят о том, что никто не имеет права давить на женщину.
Прежде всего, есть понятие телесных границ. «Моё тело — моё дело». Это важно. Вторжение и нарушение границ воспринимается как агрессия и речь не только о физическом нарушении. Это может быть диктат о том, что человек может, а что не может делать с собой. Это несвобода с базовой данностью — собственным телом. Право на аборт должно быть у каждой женщины, — считает Дарья Яушева, клинический психолог.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать аборты из списка медицинских услуг, оплачиваемых за счет ОМС. Он считает, что эта услуга должна быть доступна только при наличии медицинских или социальных показаний. Противники абортов в госучреждениях не довольны тем, что за такую процедуру платят налогоплательщики.
Однако за последние несколько недель некоторые частные клиники в Крыму, ХМАО, Челябинской и других областях уже заявили об отказе в оказании услуг по абортированию.
Инициативы государственных деятелей набирают обороты стремительно и с пугающей основательностью. Средства экстренной контрацепции в аптеках теперь будут продавать исключительно по рецепту. В целом это было всегда, но раньше рецепт в основном никто не спрашивал. Но уже сейчас, задав вопрос фармацевту, в ответ вы увидите сразу изменившееся на строгое лицо и отказ продажи без рецепта.
Дальше — больше. На Русском экономическом форуме, который проходил с 9 по 11 ноября 2023 года в Челябинске, сенатор Маргарита Павлова призвала пересмотреть систему ценностей и предложила девушкам рожать детей, а не получать высшее образование.
Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их. Поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция, — заявила Маргарита Павлова, член Совета Федерации.
Вдохновившись речью сенатора, в Ростовском институте социологии и регионоведения заявили о намерении поставить все зачеты беременным студенткам автоматом и выдать им диплом без экзаменов, чтобы они могли сосредоточиться на воспитании детей. Это решение было принято в поддержку семейных ценностей и демографического развития, согласно заявлению на сайте Южного Федерального университета. Директор Института социологии и регионоведения ЮФУ, Андрей Бедрик, подписал заявление, однако позже заявил, что оно не соответствует действительности и обещал удалить его с сайта. Но, все мы знаем выражение: интернет помнит все.
Не секрет, что последние годы в России падает рождаемость. И государство продумывает самые разные меры поддержки семей с детьми. Материнский капитал на первого ребенка, дополнительные выплаты и льготы — сложно отрицать, что нет мер, которые положительно стимулируют россиянок рожать.
Но иногда инициативы отдельных персон вызывают вопросы. Из последнего, в Государственной Думе было предложено освобождать женщин, находящихся под арестом, для того, чтобы они могли забеременеть и родить ребенка. Однако это возможно только на ограниченный период времени, чтобы женщина успела найти способ забеременеть, выносить и родить ребенка, после чего оставшийся срок наказания будет аннулирован.
Но и это еще не все. Есть вероятность, что подобных предложений от законодателей будет много.
Напомним, что согласно 56 статье Федерально закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия.