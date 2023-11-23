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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Что тагильчане думают о запрете абортов, штрафы, ГЛОНАСС и чем заняться в выходные

Что тагильчане думают о запрете абортов, штрафы, ГЛОНАСС и чем заняться в выходные

23 ноября 2023, 15:51
Фото: Midjourney
Запрет абортов, журналисты TagilCity.ru узнали, кто и что думает по этому поводу. Кирпичный завод получил штраф. Тагильского перевозчика обязали установить камеры наблюдения. Уже традиционный культобзор и рост цен на яйца: самое важное, что произошло 23 ноября в Нижнем Тагиле.

В России хотят изменить политику абортов. Управленцы и духовенство настаивают на том, чтобы женщины рожали, а не занимались карьерой или образованием. Однако специалисты напрямую говорят о негативных последствиях этих идей. Журналисты TagilCity.ru провели опрос среди жителей Нижнего Тагила и узнали их мнение по этому вопросу.

Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
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В Нижнем Тагиле АО «Строительная керамика» теперь обязана выплатить 90 тысяч рублей за нарушение экологических норм воздуха. Их обнаружили во время внеплановой проверки специалисты уральского Росприроднадзора под эгидой федерального проекта «Чистый воздух».

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле получил штраф за экологические нарушения
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Предупреждение получил ООО «Техноком» из Нижнего Тагила от Ространснадзора о необходимости установки камер видеонаблюдения и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на своем транспорте. По результатам проверки выяснилось, что эти требования выполнены не были.

Перевозчика из Нижнего Тагила обязали установить в автобусах камеры и ГЛОНАСС
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Вновь ставший традиционным Культобзор по версии TagilCity.ru. Куда сходить с семьей или развеяться самому в грядущие выходные в Нижнем Тагиле. Узнали, отобрали и написали. Надеемся, вы найдете себе событие по душе и отлично проведете время.

Дед Мороз, винил и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле
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Потребительская корзина продолжает тяжелеть, но не под натиском продуктов, а от их цен. Вслед за курицей, бананами и молоком по карману начинают бить уральские яйца. За прошедшую неделю с 13 по 20 ноября в Свердловской области цена на яйца поднялась до 98,06 рубля. Десяток теперь стоит на 5,81% дороже.

До 98 рублей подорожал десяток яиц в Свердловской области
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Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
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