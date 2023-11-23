Что тагильчане думают о запрете абортов, штрафы, ГЛОНАСС и чем заняться в выходные

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:53
В России хотят изменить политику абортов. Управленцы и духовенство настаивают на том, чтобы женщины рожали, а не занимались карьерой или образованием. Однако специалисты напрямую говорят о негативных последствиях этих идей. Журналисты TagilCity.ru провели опрос среди жителей Нижнего Тагила и узнали их мнение по этому вопросу.
В Нижнем Тагиле АО «Строительная керамика» теперь обязана выплатить 90 тысяч рублей за нарушение экологических норм воздуха. Их обнаружили во время внеплановой проверки специалисты уральского Росприроднадзора под эгидой федерального проекта «Чистый воздух».
Предупреждение получил ООО «Техноком» из Нижнего Тагила от Ространснадзора о необходимости установки камер видеонаблюдения и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на своем транспорте. По результатам проверки выяснилось, что эти требования выполнены не были.
Вновь ставший традиционным Культобзор по версии TagilCity.ru. Куда сходить с семьей или развеяться самому в грядущие выходные в Нижнем Тагиле. Узнали, отобрали и написали. Надеемся, вы найдете себе событие по душе и отлично проведете время.
Потребительская корзина продолжает тяжелеть, но не под натиском продуктов, а от их цен. Вслед за курицей, бананами и молоком по карману начинают бить уральские яйца. За прошедшую неделю с 13 по 20 ноября в Свердловской области цена на яйца поднялась до 98,06 рубля. Десяток теперь стоит на 5,81% дороже.