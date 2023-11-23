Что тагильчане думают о запрете абортов, штрафы, ГЛОНАСС и чем заняться в выходные

Потребительская корзина продолжает тяжелеть, но не под натиском продуктов, а от их цен. Вслед за курицей, бананами и молоком по карману начинают бить уральские яйца. За прошедшую неделю с 13 по 20 ноября в Свердловской области цена на яйца поднялась до 98,06 рубля. Десяток теперь стоит на 5,81% дороже.