Дед Мороз, винил и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

26 ноября любой желающий может посетить креативный кластер в Черноисточинске. Там пройдет «Заговельнички» почти забытый народный праздник. Начиная с 12 часов дня на территории кластера будут проходить мастер-классы на любой вкус. Лепка новогодних подвесок, гончарное ремесло. показательные мастер-классы по работе на этнографическом ткацком стане и даже мастер-класс «Имбирные пряники». Кроме того гостей праздника ждет кулинарный поединок и поедание пельменей на скорость. Адрес кластера: посёлок Черноисточинск, Кирова 2а.