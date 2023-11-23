Дед Мороз, винил и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
24 ноября из Великого Устюга в Нижний Тагил на новогоднем поезде приедет Дед Мороз. В этом году в состав войдут салон-приемная, сказочная деревня, кукольный театр, ресторан, сувенирная лавка. Во время остановок Дед Мороз будет проводить праздничную программу на улице. На станцию тагильского вокзала поезд прибудет в 9:00. Отъезд новогоднего состава запланирован на 15:30.
Погрузиться в мир винилового звучание удастся всем аудиофилам 25 ноября в 17:30 в культурном центре дом Окуджавы по улице Карла Маркса 20А. Пообщаться с коллекционерами, обменяться с другими любителями своими пластинками и окунуться в аналоговый звук с головой.
25 ноября в 18:30 креативный кластер Samoro.doc по адресу проспект Мира 49 приглашает окунуться в творческую атмосферу всей семьей. Каждый участник мероприятия сможет написать свою собственную картину с лавандовым полем. Опытные мастера помогут создать настоящий шедевр вашими руками. Опыт в рисовании не важен.
26 ноября любой желающий может посетить креативный кластер в Черноисточинске. Там пройдет «Заговельнички» почти забытый народный праздник. Начиная с 12 часов дня на территории кластера будут проходить мастер-классы на любой вкус. Лепка новогодних подвесок, гончарное ремесло. показательные мастер-классы по работе на этнографическом ткацком стане и даже мастер-класс «Имбирные пряники». Кроме того гостей праздника ждет кулинарный поединок и поедание пельменей на скорость. Адрес кластера: посёлок Черноисточинск, Кирова 2а.
Интерактивные игры, батуты, а также театрализованное представление с ростовыми куклами ждут уважаемых взрослых и дорогих ребят на большом детском празднике 26 ноября, с 11 часов утра. Веселье приготовлено для всех желающих по адресу ул. Хохрякова, дом 17 в ДК Гагарина.
Хотите показать своему ребенку веселые приключения Винни-Пуха и его друзей? Научить его доброте, отзывчивости и дружбе? Тогда приходите 26 ноября в Нижнетагильский драматический театр на спектакль «Винни-Пух и все». Начало в 12 часов.