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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Дед Мороз, винил и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Дед Мороз, винил и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

23 ноября 2023, 13:02
Фото: Midjourney
TagilCity.ru представляет культобзор! Мы подготовили для вас подборку самых интересных мероприятий на предстоящие выходные. Надеемся, вы найдете себе событие по душе и отлично проведете время.

Дед Мороз приедет в гости (0+)

24 ноября из Великого Устюга в Нижний Тагил на новогоднем поезде приедет Дед Мороз. В этом году в состав войдут салон-приемная, сказочная деревня, кукольный театр, ресторан, сувенирная лавка. Во время остановок Дед Мороз будет проводить праздничную программу на улице. На станцию тагильского вокзала поезд прибудет в 9:00. Отъезд новогоднего состава запланирован на 15:30.

Фото: 1MI

Виниловая вечеринка «И все-каки она вертится» (16+)

Погрузиться в мир винилового звучание удастся всем аудиофилам 25 ноября в 17:30 в культурном центре дом Окуджавы по улице Карла Маркса 20А. Пообщаться с коллекционерами, обменяться с другими любителями своими пластинками и окунуться в аналоговый звук с головой.

Фото: Midjourney

Семейный творческий вечер (6+)

25 ноября в 18:30 креативный кластер Samoro.doc по адресу проспект Мира 49 приглашает окунуться в творческую атмосферу всей семьей. Каждый участник мероприятия сможет написать свою собственную картину с лавандовым полем. Опытные мастера помогут создать настоящий шедевр вашими руками. Опыт в рисовании не важен.

Фото: 1MI

Мастер-классы в Черной (6+)

26 ноября любой желающий может посетить креативный кластер в Черноисточинске. Там пройдет «Заговельнички» почти забытый народный праздник. Начиная с 12 часов дня на территории кластера будут проходить мастер-классы на любой вкус. Лепка новогодних подвесок, гончарное ремесло. показательные мастер-классы по работе на этнографическом ткацком стане и даже мастер-класс «Имбирные пряники». Кроме того гостей праздника ждет кулинарный поединок и поедание пельменей на скорость. Адрес кластера: посёлок Черноисточинск, Кирова 2а.

Фото: 1MI

Детский праздник «В гостях у сказки» (0+)

Интерактивные игры, батуты, а также театрализованное представление с ростовыми куклами ждут уважаемых взрослых и дорогих ребят на большом детском празднике 26 ноября, с 11 часов утра. Веселье приготовлено для всех желающих по адресу ул. Хохрякова, дом 17 в ДК Гагарина.

Фото: Midjourney

Я тучка, тучка, тучка (0+)

Хотите показать своему ребенку веселые приключения Винни-Пуха и его друзей? Научить его доброте, отзывчивости и дружбе? Тогда приходите 26 ноября в Нижнетагильский драматический театр на спектакль «Винни-Пух и все». Начало в 12 часов.

Фото: Midjourney
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