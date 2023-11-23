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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

На 6% за неделю подорожали яйца в Свердловской области

До 98 рублей подорожал десяток яиц в Свердловской области

23 ноября 2023, 12:26
Фото: tagilcity.ru

На 6% за неделю подорожали яйца в Свердловской области

За неделю с 13 по 20 ноября в Свердловской области цена на яйца поднялась до 98,06 рубля. Десяток покупатели могли приобрести на 5,81% дороже.

Однако в Нижнем Тагиле цена на продукт выше, чем среднестатистическая, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru

При этом, стоимость замороженной и охлажденной курицы почти не изменилась и составила 231,05 рубля (+0,63%). Литр молока свердловчане приобретали в торговых точках в среднем за 66,45 рубля (+0,4%), килограмм пшеничного хлеба — за 91,93 рубля (+0,73%).

Среди наиболее подорожавших продуктов питания в списке значатся свежие огурцы (123,64 рубля/+8,13%), яблоки (125,45 рубля/+3,76%) и репчатый лук (28,57 рубля/+2,09%).

Кроме того, поднялись цены на колбасу, рыбу, детское питание, гречку, макароны и вермишель, черный чай и бананы.

Дешевле жители Свердловской области могли приобрести сахар и соль, рис и пшено, картофель и свеклу, а также сливочное масло и сардельки.

Напомним, цена на килограмм курицы в регионе выросла на 34% и составила в октябре 2023 года 226,12 рубля.

В Екатеринбурге растут цены на яйца
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