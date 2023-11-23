До 98 рублей подорожал десяток яиц в Свердловской области

При этом, стоимость замороженной и охлажденной курицы почти не изменилась и составила 231,05 рубля (+0,63%). Литр молока свердловчане приобретали в торговых точках в среднем за 66,45 рубля (+0,4%), килограмм пшеничного хлеба — за 91,93 рубля (+0,73%).