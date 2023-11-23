До 98 рублей подорожал десяток яиц в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Однако в Нижнем Тагиле цена на продукт выше, чем среднестатистическая, выяснила редакция TagilCity.ru.
При этом, стоимость замороженной и охлажденной курицы почти не изменилась и составила 231,05 рубля (+0,63%). Литр молока свердловчане приобретали в торговых точках в среднем за 66,45 рубля (+0,4%), килограмм пшеничного хлеба — за 91,93 рубля (+0,73%).
Среди наиболее подорожавших продуктов питания в списке значатся свежие огурцы (123,64 рубля/+8,13%), яблоки (125,45 рубля/+3,76%) и репчатый лук (28,57 рубля/+2,09%).
Кроме того, поднялись цены на колбасу, рыбу, детское питание, гречку, макароны и вермишель, черный чай и бананы.
Дешевле жители Свердловской области могли приобрести сахар и соль, рис и пшено, картофель и свеклу, а также сливочное масло и сардельки.
Напомним, цена на килограмм курицы в регионе выросла на 34% и составила в октябре 2023 года 226,12 рубля.