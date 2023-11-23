Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Один человек погиб

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Движение на данном участке ограничено. Известно, что в результате аварии один человек погиб, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Организована проверка. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства случившейся дорожной аварии.
Напомним, 16 ноября 2023 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск произошло столкновение двух автомобилей. Один человек погиб, семь пострадали, в том числе ребенок.