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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Один человек погиб

23 ноября 2023, 16:08
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень

Две грузовые машины столкнулись между собой на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Есть погибший и пострадавший. ДТП произошло 23 ноября 2023 года.

Движение на данном участке ограничено. Известно, что в результате аварии один человек погиб, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Организована проверка. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства случившейся дорожной аварии.

Напомним, 16 ноября 2023 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск произошло столкновение двух автомобилей. Один человек погиб, семь пострадали, в том числе ребенок.

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