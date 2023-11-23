ЕКАД перекрыт в обе стороны из-за аварии. Образовалась многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
О произошедшем на дороге рассказали очевидцы. По словам одного из автомобилистов, в этом участке дороги образовалась огромная пробка на несколько километров, пишет Е1.
Обстоятельства и причины случившегося на данный момент неизвестны.
Напомним, 6 ноября 2023 года на ЕКАД в районе Широкой Речки мужчина, управлявший иномаркой Volkswagen Jetta, не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.
В результате случившейся дорожной аварии погибли водитель и пассажир. Оба скончались на месте ДТП.