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Движение на ЕКАДе полностью перекрыто из-за массового ДТП

ЕКАД перекрыт в обе стороны из-за аварии. Образовалась многокилометровая пробка

23 ноября 2023, 04:06
Фото: Е1

Движение на ЕКАДе полностью перекрыто из-за массового ДТП

Транспортное движение полностью перекрыто из-за случившегося массового ДТП на ЕКАД в районе поворота на Серовский тракт. ЧП произошло утром 23 ноября 2023 года.

О произошедшем на дороге рассказали очевидцы. По словам одного из автомобилистов, в этом участке дороги образовалась огромная пробка на несколько километров, пишет Е1.

Обстоятельства и причины случившегося на данный момент неизвестны.

Фото: Е1

Напомним, 6 ноября 2023 года на ЕКАД в районе Широкой Речки мужчина, управлявший иномаркой Volkswagen​ Jetta, не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.

В результате случившейся дорожной аварии погибли водитель и пассажир. Оба скончались на месте ДТП.

Под Екатеринбургом образовалась пробка из-за массового ДТП
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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пробка#ЧП#Серовский тракт#Очевидцы#ЕКАД#18+#Елизавета Зиборова#Авария#Автомобилисты#Инцидент#Транспортное движение
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