Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
От Народного фронта военнослужащие получили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы. Об этом сообщает inkazan.ru.
Чтобы доставить бойцам эту технику и необходимое оборудование, Сергей Когогин и сопредседатель центрального штаба Народного фронта, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов прибыли в расположение части в непосредственной близости от линии соприкосновения. Они выразили танкистам благодарность за вклад в защиту Отечества и вручили им памятные подарки — часы.
«Всё то, что привёз Народный фронт, поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью», — подчеркнул глава КАМАЗа, добавив, что на передовой все эти ресурсы расходуются очень быстро и потому они не будут лишними.
Танкисты, в свою очередь, подтвердили, что испытывали особую потребность в огнеупорных костюмах.
«Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Всё, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» — с такими словами выступил один из военнослужащих.
Стоит напомнить, что доставкой гуманитарных грузов, которые приобретаются за счет компании и на личные средства ее сотрудников, занимается и сам КАМАЗ. Компания организовала уже семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных, в которых участвовали город Набережные Челны и Республика Татарстан.
Всего в воинские части КАМАЗ отправил около 465 тонн грузов на сумму 199 миллионов рублей, в том числе девять грузовых КАМАЗов, три легковых автомобиля, семь квадроциклов, автозапчасти, шины, генераторы, строительные материалы и другие нужные товары. Для жителей Лисичанска закупили и передали около 100 тонн гуманитарного груза более чем на 21 миллион рублей.
Кроме того, летом для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов организовали отдых в ведомственном оздоровительно-образовательном комплексе КАМАЗа «Саулык» на сумму 24,5 миллиона рублей. Мобилизованным камазовцам закупили обмундирования на 145 миллионов. С сентября 2022 года компания каждый месяц предоставляет материальную помощь для мобилизованных и их семей. В общей сложности на гуманитарную помощь КАМАЗом направлено около полумиллиарда рублей.