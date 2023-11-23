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Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику

Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику

23 ноября 2023, 06:57
Фото: Пресс-служба КАМАЗ
Гендиректор ПАО «КАМАЗ», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Когогин совместно с активистами ОНФ передал танкистам оборудование, автотехнику и другие товары, закупленные адресно для танкового подразделения в рамках сбора «Всё для Победы!».

От Народного фронта военнослужащие получили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы. Об этом сообщает inkazan.ru.

Чтобы доставить бойцам эту технику и необходимое оборудование, Сергей Когогин и сопредседатель центрального штаба Народного фронта, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов прибыли в расположение части в непосредственной близости от линии соприкосновения. Они выразили танкистам благодарность за вклад в защиту Отечества и вручили им памятные подарки — часы.

«Всё то, что привёз Народный фронт, поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью», — подчеркнул глава КАМАЗа, добавив, что на передовой все эти ресурсы расходуются очень быстро и потому они не будут лишними.

Танкисты, в свою очередь, подтвердили, что испытывали особую потребность в огнеупорных костюмах.

«Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Всё, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» — с такими словами выступил один из военнослужащих.

Стоит напомнить, что доставкой гуманитарных грузов, которые приобретаются за счет компании и на личные средства ее сотрудников, занимается и сам КАМАЗ. Компания организовала уже семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных, в которых участвовали город Набережные Челны и Республика Татарстан.

Всего в воинские части КАМАЗ отправил около 465 тонн грузов на сумму 199 миллионов рублей, в том числе девять грузовых КАМАЗов, три легковых автомобиля, семь квадроциклов, автозапчасти, шины, генераторы, строительные материалы и другие нужные товары. Для жителей Лисичанска закупили и передали около 100 тонн гуманитарного груза более чем на 21 миллион рублей.

Кроме того, летом для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов организовали отдых в ведомственном оздоровительно-образовательном комплексе КАМАЗа «Саулык» на сумму 24,5 миллиона рублей. Мобилизованным камазовцам закупили обмундирования на 145 миллионов. С сентября 2022 года компания каждый месяц предоставляет материальную помощь для мобилизованных и их семей. В общей сложности на гуманитарную помощь КАМАЗом направлено около полумиллиарда рублей.

#Общество
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