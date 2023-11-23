Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику

Кроме того, летом для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов организовали отдых в ведомственном оздоровительно-образовательном комплексе КАМАЗа «Саулык» на сумму 24,5 миллиона рублей. Мобилизованным камазовцам закупили обмундирования на 145 миллионов. С сентября 2022 года компания каждый месяц предоставляет материальную помощь для мобилизованных и их семей. В общей сложности на гуманитарную помощь КАМАЗом направлено около полумиллиарда рублей.