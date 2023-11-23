Глава «БАС» назвал барьеры, препятствующие развитию сферы беспилотных авиасистем

Глава «БАС» рассказал, что на конференции «Транспортной недели» он выступил с докладом о перспективах развития российской сферы беспилотных авиасистем и проинформировал коллег о мировых трендах, действующих и инновационных сценариях применения беспилотных авиасистем. Кроме того, он поделился с коллегами планами ООО «БАС», касающимися формирования флота, — компания намерена закупить беспилотные варианты вертолетов Ка-226 и Ми-2. Вертолеты-беспилотники являются уникальными разработками в авиаотрасли и способны выполнять сложные операции без пилота на борту.