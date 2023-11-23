Глава «БАС» назвал барьеры, препятствующие развитию сферы беспилотных авиасистем

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:37
О возможностях и перспективах беспилотных авиационных систем рассказал гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») Алексей Варятченко в интервью «Новым Известиям».
По мнению эксперта, развитие сферы БАС будет успешным. По поручению главы РФ Владимира Путина разработан нацпроект по развитию отрасли беспилотных авиасистем. Непосредственное участие в его реализации примут профильные министерства, среди которых Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также крупные производители БАС, отраслевые специалисты, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). В данном направлении уже идет активная работа — сформированы паспорта федеральных проектов, обозначены целевые показатели, определены источники финансирования.
В связи с увеличением спроса на услуги авиабеспилотников, отрасли нужны квалифицированные кадры. При этом ускоренные темпы технологического прогресса диктуют необходимость не просто обучения, а непрерывного переобучения, ведь прогресс не стоит на месте и требует постоянного повышения уровня квалификации специалистов. Нехватка кадров высокой квалификации не должна стать причиной замедления темпов развития отрасли и ограничить ее потенциал.
Варятченко подчеркнул, что кадровый вопрос является основной преградой, которую нужно устранить.
Он также отметил разработки нормативно-технической базы и мер поддержки развивающейся отрасли. Также следует утвердить стандарты для обеспечения безопасности полетов, определить регуляторные механизмы.
Глава «БАС» рассказал, что на конференции «Транспортной недели» он выступил с докладом о перспективах развития российской сферы беспилотных авиасистем и проинформировал коллег о мировых трендах, действующих и инновационных сценариях применения беспилотных авиасистем. Кроме того, он поделился с коллегами планами ООО «БАС», касающимися формирования флота, — компания намерена закупить беспилотные варианты вертолетов Ка-226 и Ми-2. Вертолеты-беспилотники являются уникальными разработками в авиаотрасли и способны выполнять сложные операции без пилота на борту.
Успех развития отрасли, по словам Алексея Варятченко, будет определяться пониманием целей применения БАС организацией или ведомством и тем, как быстро они смогут внедрить новый инструмент в собственные технологические карты.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое количество обучающих мероприятий», — подытожил Алексей Варятченко.