Кирпичный завод в Нижнем Тагиле получил штраф за экологические нарушения

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Согласно данным ведомства, объект относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду.
Так, проверка показала, что предприятие не актуализирует сведения об объекте, искажает данные в декларации о плате за НВОС за 2022 год. Кроме того, экологический контроль не соответствует требованиям и недостоверно инвентаризированы источники загрязнения воздуха, а также показатели выбросов.
В результате предприятие получило предписание об устранении нарушений, а юридическое и должностное лица получили штрафы на 90 тысяч рублей.
Кроме того, в октябре 2023 года на предприятии проверку проводил и Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что по адресу расположения цехов на Краснознаменной, 55, не установлена санитарно-защитная зона. На нее нет проекта, а также отсутствует заключение на нее в реестре. Эти данные актуальны на 2 октября 2023 года. По результатам проверки предприятие получило предостережение.
Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес предостережение химическому заводу «Планта» из-за отсутствия санитарно-защитной зоны в поселке Черноисточинск. Там располагается полигон для отходов.