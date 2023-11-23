Кирпичный завод в Нижнем Тагиле получил штраф за экологические нарушения

Кроме того, в октябре 2023 года на предприятии проверку проводил и Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что по адресу расположения цехов на Краснознаменной, 55, не установлена санитарно-защитная зона. На нее нет проекта, а также отсутствует заключение на нее в реестре. Эти данные актуальны на 2 октября 2023 года. По результатам проверки предприятие получило предостережение.