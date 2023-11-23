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Кирпичный завод в Нижнем Тагиле заплатит 90 тысяч за экологические нарушения

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле получил штраф за экологические нарушения

23 ноября 2023, 04:15
Фото: 1MI

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле заплатит 90 тысяч за экологические нарушения

АО «Строительная керамика» в Нижнем Тагиле заплатит 90 тысяч рублей за то, что нарушило экологические нормы в области охраны воздуха. Внеплановую проверку на предприятии проводили специалисты уральского Росприроднадзора в рамках федпроекта «Чистый воздух».

Согласно данным ведомства, объект относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду.

Так, проверка показала, что предприятие не актуализирует сведения об объекте, искажает данные в декларации о плате за НВОС за 2022 год. Кроме того, экологический контроль не соответствует требованиям и недостоверно инвентаризированы источники загрязнения воздуха, а также показатели выбросов.

В результате предприятие получило предписание об устранении нарушений, а юридическое и должностное лица получили штрафы на 90 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре 2023 года на предприятии проверку проводил и Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что по адресу расположения цехов на Краснознаменной, 55, не установлена санитарно-защитная зона. На нее нет проекта, а также отсутствует заключение на нее в реестре. Эти данные актуальны на 2 октября 2023 года. По результатам проверки предприятие получило предостережение.

Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес предостережение химическому заводу «Планта» из-за отсутствия санитарно-защитной зоны в поселке Черноисточинск. Там располагается полигон для отходов.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Завод#Предприятие#Окружающая среда#Нарушения#Ирина Кирилова#Чистый воздух
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