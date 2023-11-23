Коммунальщики в Красноуральске заплатят 50 тысяч за нападение собаки на девочку

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:53
Девочка шла домой от бабушки. В какой-то момент на ребенка напала бродячая собака, укусив ее в область грудной клетки. После этого школьница проходила курс лечения и вакцинации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что организация «Управление ЖКХ и энергетики» не принимала необходимых мер по отлову уличных собак. Надзорный орган направил в суд иск с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда.
Суд, рассмотрев обращение прокурора, взыскал с организации 50 тысяч рублей в пользу девочки.
Напомним, 14 апреля 2023 года в Североуральске собака покусала семилетнюю девочку. Родители через суд и прокуратуру взыскали с мэрии 30 тысяч рублей.