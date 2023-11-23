Коммунальщики в Красноуральске заплатят 50 тысяч за нападение собаки на девочку

Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что организация «Управление ЖКХ и энергетики» не принимала необходимых мер по отлову уличных собак. Надзорный орган направил в суд иск с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда.