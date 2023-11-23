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Девочка из Красноуральска получит компенсацию за травму после укуса собаки

Коммунальщики в Красноуральске заплатят 50 тысяч за нападение собаки на девочку

23 ноября 2023, 05:53
Фото: 1MI

Девочка из Красноуральска получит компенсацию за травму после укуса собаки

В Красноуральске девятилетняя девочка пострадала после укуса бродячей собаки. Инцидент произошел днем 20 июля 2023 года.

Девочка шла домой от бабушки. В какой-то момент на ребенка напала бродячая собака, укусив ее в область грудной клетки. После этого школьница проходила курс лечения и вакцинации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что организация «Управление ЖКХ и энергетики» не принимала необходимых мер по отлову уличных собак. Надзорный орган направил в суд иск с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

Суд, рассмотрев обращение прокурора, взыскал с организации 50 тысяч рублей в пользу девочки.

Напомним, 14 апреля 2023 года в Североуральске собака покусала семилетнюю девочку. Родители через суд и прокуратуру взыскали с мэрии 30 тысяч рублей.

Собака укусила за лицо пятилетнюю девочку в Серове
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