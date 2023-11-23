Кошки и собаки в Свердловской области путешествуют без хозяев в 2023 году

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Всего с начала 2023 года на уральских поездах ездили 5700 домашних питомцев, которых не сопровождали их хозяева. Это почти на треть выше показателя в сравнении с 2022 годом, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Чаще всего на железнодорожном транспорте катаются собаки и кошки. Также на поездах ездят пауки, утки, совы морские свинки и ящерицы. При этом животные могут ехать в клетке в купе для багажей.
Напомним, многие жители Екатеринбурга высказались за создание зоополиции. Задачами организации будут охрана животных и установления случаев жестокого обращения с ними.