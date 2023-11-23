tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

5700 домашних животных ездили на уральских поездах без хозяев в 2023 году

Кошки и собаки в Свердловской области путешествуют без хозяев в 2023 году

23 ноября 2023, 14:53
Фото: Midjourney

5700 домашних животных ездили на уральских поездах без хозяев в 2023 году

На Урале около шести тысяч домашних животных ездили на поездах в 2023 году без сопровождения своих хозяев.

Всего с начала 2023 года на уральских поездах ездили 5700 домашних питомцев, которых не сопровождали их хозяева. Это почти на треть выше показателя в сравнении с 2022 годом, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Чаще всего на железнодорожном транспорте катаются собаки и кошки. Также на поездах ездят пауки, утки, совы морские свинки и ящерицы. При этом животные могут ехать в клетке в купе для багажей.

Напомним, многие жители Екатеринбурга высказались за создание зоополиции. Задачами организации будут охрана животных и установления случаев жестокого обращения с ними.

Неподотчетные котики: в Ивделе женщина пристроила 40 животных после закрытия ИК
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы выступили за создание зоополиции для защиты животных от угнетения20 котов привезены с СВО на передержку в Екатеринбург. Но от них отказалисьПнул прямо по морде: жителя Екатеринбурга подозревают в жестоком обращении с животным
#Общество#Свердловская область#Животные#Домашние животные#Собаки#Поезда#Утки#Железная дорога#Кошки#Хозяева#Питомцы#Елизавета Зиборова#Урал
Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Сегодня, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Сегодня, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Сегодня, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Сегодня, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Сегодня, 06:57