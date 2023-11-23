Курьеры стали одними из самых высокооплачиваемых работников в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Среднестатистический курьер в Екатеринбурге зарабатывает до 88 тысяч рублей в месяц, а в Нижнем Тагиле — до 81 тысячи рублей, рассказали в службе исследований hh.ru.
Второе место рейтинга в Екатеринбурге занимает торговый представитель с ежемесячным доходом в 70 тысяч рублей. Также к высокооплачиваемым работам специалисты отнесли водителя такси, который в среднем зарабатывает 62 тысячи рублей.
В Нижнем Тагиле на втором месте расположились разнорабочие с зарплатой 69 тысяч рублей, а торговые представители заняли третье место с 60 тысячами рублей ежемесячного дохода.
Известны расценки и других специалистов. Например, работник склада зарабатывает от 40 до 51 тысячи рублей, официант — от 32 до 44 тысяч рублей, продавец/кассир — от 31 до 36 тысяч рублей, охранник — от 30 до 36 тысяч рублей и уборщица — от 20 до 28 тысяч рублей.