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Названы самые высокооплачиваемые работы в Нижнем Тагиле

Курьеры стали одними из самых высокооплачиваемых работников в Нижнем Тагиле

23 ноября 2023, 06:30
Фото: 1MI

Названы самые высокооплачиваемые работы в Нижнем Тагиле

Названы самые высокооплачиваемые специальности в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Рейтинг возглавили курьеры.

Среднестатистический курьер в Екатеринбурге зарабатывает до 88 тысяч рублей в месяц, а в Нижнем Тагиле — до 81 тысячи рублей, рассказали в службе исследований hh.ru.

Второе место рейтинга в Екатеринбурге занимает торговый представитель с ежемесячным доходом в 70 тысяч рублей. Также к высокооплачиваемым работам специалисты отнесли водителя такси, который в среднем зарабатывает 62 тысячи рублей.

В Нижнем Тагиле на втором месте расположились разнорабочие с зарплатой 69 тысяч рублей, а торговые представители заняли третье место с 60 тысячами рублей ежемесячного дохода.

Известны расценки и других специалистов. Например, работник склада зарабатывает от 40 до 51 тысячи рублей, официант — от 32 до 44 тысяч рублей, продавец/кассир — от 31 до 36 тысяч рублей, охранник — от 30 до 36 тысяч рублей и уборщица — от 20 до 28 тысяч рублей.

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#Экономика#Нижний Тагил#Работа#Зарплата#Специалисты#Курьеры#Дарья Сорокина#Разнорабочие
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