Курьеры стали одними из самых высокооплачиваемых работников в Нижнем Тагиле

Известны расценки и других специалистов. Например, работник склада зарабатывает от 40 до 51 тысячи рублей, официант — от 32 до 44 тысяч рублей, продавец/кассир — от 31 до 36 тысяч рублей, охранник — от 30 до 36 тысяч рублей и уборщица — от 20 до 28 тысяч рублей.