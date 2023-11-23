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Updated Сегодня, 10:34

Лавров назвал права человека предлогом Запада вмешиваться в дела других стран

Лавров назвал права человека предлогом Запада вмешиваться в дела других стран

23 ноября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Западные государства, под прикрытием прав человека, пытаются заменить всеобщепризнанные нормы международного права своими собственными, что свидетельствует о псевдолиберальности и двойных стандартах.

Григорий Лукьянцев, сотрудник МИД России, выступил на конференции «Россия и Всеобщая декларация прав человека — 75 лет. Достижения и вызовы», передав приветствие от министра Сергея Лаврова.

Он отметил, что западные страны пытаются заменить всеобщепризнанные международно-правовые нормы своими выдуманными правилами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Под прикрытием темы прав человека эти страны вмешиваются во внутренние дела других государств, самим при этом грубо нарушая права человека. Таким образом, они пытаются представить свои псевдолиберальные ценности как универсальные.

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