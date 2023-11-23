tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

10-летний мальчик пропал в Нижнем Тагиле

Мальчика в черно-желтой куртке ищут в Нижнем Тагиле. Он живет в поселке Северный

23 ноября 2023, 03:53
Фото: 1MI

10-летний мальчик пропал в Нижнем Тагиле

В поселке Северный в Нижнем Тагиле пропал 10-летний Андрей Дюгуров. Он не пришел домой после школы. Мальчика ищут с 22 ноября 2023 года.

Рост ребенка — 140 сантиметров. Глаза и волосы у мальчика светлые, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

В день исчезновения он был одет в желтую куртку с широкой полосой черного цвета, брюки темно-синего цвета, черная шапка и черно-белые кроссовки. У школьника также при себе имеется рюкзак.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Поисками пропавшего ребенка занимаются сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Также минувшей ночью волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» выезжали на поиски в поселок, где живет мальчик.

В отдел полиции №17 поступило сообщение по факту пропажи мальчика, весь личный состав отдела полиции поднят и продолжают поиски мальчика. Просьба ко всем, кто видел или знает о местонахождении ребенка, незамедлительно обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону (3435)97-68-02 или на линию 02, — рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в поселке Левиха под Нижним Тагилом исчез девятилетний мальчик. Вскоре его нашли живым.

81-летний пенсионер из Екатеринбурга уехал на похороны друга, пропал и нашелся
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге ищут пропавшего 6-летнего мальчика с синими варежкамиВ Каменске-Уральском пропала 12-летняя школьницаМальчик из поселка в Нижнем Тагиле бесследно пропал
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Дети#Полиция#Поиск#ЧП#Пропал#Приметы#Мальчик#Лиза Алерт#18+#Елизавета Зиборова#Исчезновение#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего Тагила
Вчера, 14:27
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:05
«Это ядро предпринимателей»: замглавы Тагила встретился с бизнесменами и министром
Вчера, 15:11
Последствия ДТП в Тагиле: ЕВРАЗ предупрежден о нарушении ПДД водителями НТМК
Вчера, 12:05
Сотрудница колонии из Нижнего Тагила претендует на победу в конкурсе красоты
Вчера, 12:28