Мальчика в черно-желтой куртке ищут в Нижнем Тагиле. Он живет в поселке Северный

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Рост ребенка — 140 сантиметров. Глаза и волосы у мальчика светлые, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
В день исчезновения он был одет в желтую куртку с широкой полосой черного цвета, брюки темно-синего цвета, черная шапка и черно-белые кроссовки. У школьника также при себе имеется рюкзак.
Поисками пропавшего ребенка занимаются сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Также минувшей ночью волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» выезжали на поиски в поселок, где живет мальчик.
В отдел полиции №17 поступило сообщение по факту пропажи мальчика, весь личный состав отдела полиции поднят и продолжают поиски мальчика. Просьба ко всем, кто видел или знает о местонахождении ребенка, незамедлительно обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону (3435)97-68-02 или на линию 02, — рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, в поселке Левиха под Нижним Тагилом исчез девятилетний мальчик. Вскоре его нашли живым.