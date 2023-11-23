На форуме «Диалог о фейках» рассмотрели вред от недостоверного контента

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
По итогам нового исследования АНО «Диалог Регионы» (организатор форума и один из главных операторов по борьбе с дезинформацией в России), которые на пленарной сессии привел гендиректор организации Владимир Табак, в этом году суммарное количество копий фейковой информации стало больше в восемь раз по сравнению с 2021 годом. Уже к концу текущего года данный показатель может достичь 12,5 миллиона. Об этом информирует 56orb.
В 2024 году, как ожидается, количество ссылок с недостоверной информацией вырастет до 15 миллионов. При этом число уникальных фейков текущего года сопоставимо с прошлым — около четырех тысяч единиц. Исследование также показало: наиболее часто во взаимодействие с фейковым контентом вступают мужчины от 40 лет, тогда как распространяют фейки в основном женщины старше 60 лет.
«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций», — заявил Владимир Табак, подчеркнув, что «Диалог Регионы» совместно с партнерами занимается расширением сетей фактчекинга по всей России, а также активно привлекает к участию в процессе медиа и студентов. Чем больше фактчекеров задействовано, тем больше появляется легитимных оснований определять те или иные материалы как недостоверные, заключил генеральный директор АНО «Диалог Регионы».
В свою очередь, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева в своем выступлении на пленарной сессии указала, что в 2023 году отмечено уменьшение средней продолжительности жизни фейка.
Также Матвеева особо обозначила актуальность борьбы с новой угрозой — дипфейками, посредством которых злоумышленники стремятся дестабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в России.
С 2021 года в законодательные акты внесены поправки, позволяющие социальным сетям вести мониторинг контента, который добавляют пользователи. В случае выявления фейковой информации, в частности дипфейков, у соцсетей есть возможность самостоятельно ограничивать доступ к ней или направлять обращения в уполномоченные органы.
В России уже имеются технологические решения, позволяющие успешно бороться с дипфейками. Среди них — созданная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир», точность результатов которой на III квартал 2023 года определяют в 81%.
В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.
«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.