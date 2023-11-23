tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

На форуме «Диалог о фейках» рассмотрели вред от недостоверного контента

На форуме «Диалог о фейках» рассмотрели вред от недостоверного контента

23 ноября 2023, 15:13
Фото: АНО "Диалог Регионы"
На пленарном заседании первого в России форума по борьбе с дезинформацией «Диалог о фейках» состоялось обсуждение угроз и возможностей, связанных с недостоверным контентом.

По итогам нового исследования АНО «Диалог Регионы» (организатор форума и один из главных операторов по борьбе с дезинформацией в России), которые на пленарной сессии привел гендиректор организации Владимир Табак, в этом году суммарное количество копий фейковой информации стало больше в восемь раз по сравнению с 2021 годом. Уже к концу текущего года данный показатель может достичь 12,5 миллиона. Об этом информирует 56orb.

В 2024 году, как ожидается, количество ссылок с недостоверной информацией вырастет до 15 миллионов. При этом число уникальных фейков текущего года сопоставимо с прошлым — около четырех тысяч единиц. Исследование также показало: наиболее часто во взаимодействие с фейковым контентом вступают мужчины от 40 лет, тогда как распространяют фейки в основном женщины старше 60 лет.

«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций», — заявил Владимир Табак, подчеркнув, что «Диалог Регионы» совместно с партнерами занимается расширением сетей фактчекинга по всей России, а также активно привлекает к участию в процессе медиа и студентов. Чем больше фактчекеров задействовано, тем больше появляется легитимных оснований определять те или иные материалы как недостоверные, заключил генеральный директор АНО «Диалог Регионы».

В свою очередь, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева в своем выступлении на пленарной сессии указала, что в 2023 году отмечено уменьшение средней продолжительности жизни фейка.

Также Матвеева особо обозначила актуальность борьбы с новой угрозой — дипфейками, посредством которых злоумышленники стремятся дестабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в России.

С 2021 года в законодательные акты внесены поправки, позволяющие социальным сетям вести мониторинг контента, который добавляют пользователи. В случае выявления фейковой информации, в частности дипфейков, у соцсетей есть возможность самостоятельно ограничивать доступ к ней или направлять обращения в уполномоченные органы.

В России уже имеются технологические решения, позволяющие успешно бороться с дипфейками. Среди них — созданная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир», точность результатов которой на III квартал 2023 года определяют в 81%.

В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.

«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.

Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Сегодня, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Сегодня, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Сегодня, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Сегодня, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Сегодня, 06:57