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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

На выезде из Екатеринбурга в ДТП скончалась пассажирка машины

На Режевском тракте в ДТП погибла женщина

23 ноября 2023, 10:20
Фото: 1MI

На выезде из Екатеринбурга в ДТП скончалась пассажирка машины

На Режевском тракте столкнулись легковая машина и микроавтобус. В аварии погибла женщина.

Это произошло на 22-м километре Режевского тракта. ЧП случилось в утреннее время 23 ноября. Столкнулись KIA Rio и микроавтобус Ford Transit.

В результате обе машины вылетели в кювет. Пассажирка легкового авто скончалась на месте. Ее травы оказались не совместимы с жизнью.

Остальных участников происшествия сейчас осматривают медики скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Движение организовано лишь по одной полосе.

Движение на трассе временно затруднено. Там наблюдается пробка.

Ранее на 66 километре Режевского тракта водитель микроавтобуса устроил смертельное ДТП. В результате погиб 1 человек и еще 11 граждан травмировались.

В Реже ищут очевидцев смертельного ДТП. Пострадали семь человек
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#Происшествия#ДТП#Скорая помощь#Пробка#Движение#Травмы#Микроавтобус#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Режевский тракт
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