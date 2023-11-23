На Режевском тракте в ДТП погибла женщина

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Это произошло на 22-м километре Режевского тракта. ЧП случилось в утреннее время 23 ноября. Столкнулись KIA Rio и микроавтобус Ford Transit.
В результате обе машины вылетели в кювет. Пассажирка легкового авто скончалась на месте. Ее травы оказались не совместимы с жизнью.
Остальных участников происшествия сейчас осматривают медики скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Движение организовано лишь по одной полосе.
Движение на трассе временно затруднено. Там наблюдается пробка.
Ранее на 66 километре Режевского тракта водитель микроавтобуса устроил смертельное ДТП. В результате погиб 1 человек и еще 11 граждан травмировались.