На свердловской трассе запретили ездить грузовому и пассажирскому транспорту

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Ограничения распространяются с 146 по 162 км и «Ивдель — граница ХМАО» с 9 км по 142 км Ивдельского района в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и в сторону ХМАО). Об этом сообщает региональное ГИБДД.
Причина — погодные условия, обусловленные выпадением большого количества снега и дождя. Также отмечается сильная ветреность и ограниченная видимость на дорогах.
В связи с погодой сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления более благоприятных условий.
Отмечается, что в случае ЧП нужно звонить по телефону 112.