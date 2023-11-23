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Ограничения введены на свердловской трассе из-за непогоды

На свердловской трассе запретили ездить грузовому и пассажирскому транспорту

23 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI

Ограничения введены на свердловской трассе из-за непогоды

На трассе Серов-Сувероуральск-Ивдель введены частичные ограничения движения грузового и пассажирского транспорта на автодорогах регионального значения.

Ограничения распространяются с 146 по 162 км и «Ивдель — граница ХМАО» с 9 км по 142 км Ивдельского района в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и в сторону ХМАО). Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Причина — погодные условия, обусловленные выпадением большого количества снега и дождя. Также отмечается сильная ветреность и ограниченная видимость на дорогах.

В связи с погодой сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления более благоприятных условий.

​Отмечается, что в случае ЧП нужно звонить по телефону 112.

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#Транспорт#Свердловская область#Снегопад#Трасса#Водители#Грузовой транспорт#Дарья Сорокина
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