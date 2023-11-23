Не справился с управлением. Грузовик Renault опрокинулся на Тюменской трассе

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Известно, что водитель, сидевший за рулем грузовика, в какой-то момент не справился с управлением. Автомобильное движение на участке дороги ограничено, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших в аварии нет. Инспекторы ГИБДД приехали для установления причины произошедшего.
Напомним, 23 ноября 2023 года на Режевском тракте случилось столкновение между микроавтобусом и автомобилем KIA Rio. Оба транспорта оказались в кювете. В результате дорожного происшествия скончалась пассажирка иномарки.