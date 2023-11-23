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Водитель грузовика попал в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Не справился с управлением. Грузовик Renault опрокинулся на Тюменской трассе

23 ноября 2023, 14:21
Фото: 1MI

Водитель грузовика попал в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Грузовая машина Renault перевернулась на автодороге Екатеринбург — Тюмень. ДТП случилось 23 ноября 2023 года.

Известно, что водитель, сидевший за рулем грузовика, в какой-то момент не справился с управлением. Автомобильное движение на участке дороги ограничено, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших в аварии нет. Инспекторы ГИБДД приехали для установления причины произошедшего.

Напомним, 23 ноября 2023 года на Режевском тракте случилось столкновение между микроавтобусом и автомобилем KIA Rio. Оба транспорта оказались в кювете. В результате дорожного происшествия скончалась пассажирка иномарки.

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