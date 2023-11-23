«Ночевал в садах»: в Нижнем Тагиле найден пропавший ребенок

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Мальчика Андрея из поселка Северный искали сутки, с 22 ноября. Выяснилось, что мальчик ночевал в садах.
Известно, что нашли ребенка полицейские. Он был обнаружен при помощи жителей поселка Северный. Никаких травм ребенок не получил, также в отношении него не было совершено никаких противоправных действий.
Сейчас проводится проверка. Полицейские выясняют, почему ребенок пропадал и в каких условиях он воспитывается.
Напомним, что ребенок пропал в поселке Северный вечером 22 ноября. Его искали местные жители, волонтеры и стражи порядка.