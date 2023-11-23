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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика

«Ночевал в садах»: в Нижнем Тагиле найден пропавший ребенок

23 ноября 2023, 08:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика

В Нижнем Тагиле живым нашелся 10-летний мальчик. Ранее он ушел со школы и больше не вернулся домой.

Мальчика Андрея из поселка Северный искали сутки, с 22 ноября. Выяснилось, что мальчик ночевал в садах.

Известно, что нашли ребенка полицейские. Он был обнаружен при помощи жителей поселка Северный. Никаких травм ребенок не получил, также в отношении него не было совершено никаких противоправных действий.

Сейчас проводится проверка. Полицейские выясняют, почему ребенок пропадал и в каких условиях он воспитывается.

Напомним, что ребенок пропал в поселке Северный вечером 22 ноября. Его искали местные жители, волонтеры и стражи порядка.

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