Новый случай коклюша выявлен в Екатеринбурге

Ранее врач, председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев рассказал, что рост заболевания коклюшем — это тренд последнего десятилетия. Он отмечается во все мире. Тем не менее свою отрицательную роль в этом процессе играют и антипрививочники.