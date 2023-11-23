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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В гимназии в Екатеринбурге ребенок заболел коклюшем

Новый случай коклюша выявлен в Екатеринбурге

23 ноября 2023, 10:48
Фото: Midjourney

В гимназии в Екатеринбурге ребенок заболел коклюшем

В гимназии №120 в Екатеринбурге выявлен случай заболевания коклюшем.

Весь класс, в котором учится заболевший ученик, переведен на карантин, сообщает ЕАН со ссылкой на департамент образования.

Однако издание утверждает, что по их данным, школьники из класса, в котором учится заболевший, продолжают ходить на уроки. Кроме того, для них не выделили отдельной аудитории.

Ранее врач, председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев рассказал, что рост заболевания коклюшем — это тренд последнего десятилетия. Он отмечается во все мире. Тем не менее свою отрицательную роль в этом процессе играют и антипрививочники.

Жители Екатеринбурга стали чаще болеть коклюшем
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#Происшествия#Школа#Врач#Заболевание#Карантин#Александр Соловьев#Екатеринбург#Коклюш#Дарья Сорокина
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