Новый случай коклюша выявлен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Весь класс, в котором учится заболевший ученик, переведен на карантин, сообщает ЕАН со ссылкой на департамент образования.
Однако издание утверждает, что по их данным, школьники из класса, в котором учится заболевший, продолжают ходить на уроки. Кроме того, для них не выделили отдельной аудитории.
Ранее врач, председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев рассказал, что рост заболевания коклюшем — это тренд последнего десятилетия. Он отмечается во все мире. Тем не менее свою отрицательную роль в этом процессе играют и антипрививочники.