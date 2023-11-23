Новый турмаршрут на гору Заводскую появился около Нижнего Тагила

Траты на создание маршрута составили более 5 млн рублей, отметили в пресс-службе. Дорога начинается от старого демидовского завода и ведет на вершину горы. Там находится смотровая площадка в форме речной барки с видом на Веселые горы и Черноисточинский пруд.