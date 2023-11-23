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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Новый турмаршрут появился в Свердловской области

Новый турмаршрут на гору Заводскую появился около Нижнего Тагила

23 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI

Новый турмаршрут появился в Свердловской области

Туристический маршрут на гору Заводскую откроется около Нижнего Тагила. Благодаря тропе подъем на гору станет безопаснее.

Предстоящие изменения анонсировала пресс-служба управляющей компании туристско-рекреационных кластеров региона. Также утверждается, что новая тропа привлечет туристов — увеличится турпоток. Ведь это одно из знаковых мест в поселке Черноисточинск, сообщает «Интерфакс».

На обустройство маршрута было выделено 3,2 млн рублей. Это средства гранта, которые выделит департамент развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Траты на создание маршрута составили более 5 млн рублей, отметили в пресс-службе. Дорога начинается от старого демидовского завода и ведет на вершину горы. Там находится смотровая площадка в форме речной барки с видом на Веселые горы и Черноисточинский пруд.

Открытие запланировано на 26 ноября. В следующем году планируется провести на гору электричество.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появился путеводитель для самостоятельных экскурсий «Площадь двух театров».

В Свердловской области отремонтируют дороги популярных турмаршрутов
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#Общество#Нижний Тагил#Туризм#Черноисточинск#Туристы#Маршрут#Дарья Сорокина
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