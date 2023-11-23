Новый турмаршрут на гору Заводскую появился около Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Предстоящие изменения анонсировала пресс-служба управляющей компании туристско-рекреационных кластеров региона. Также утверждается, что новая тропа привлечет туристов — увеличится турпоток. Ведь это одно из знаковых мест в поселке Черноисточинск, сообщает «Интерфакс».
На обустройство маршрута было выделено 3,2 млн рублей. Это средства гранта, которые выделит департамент развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.
Траты на создание маршрута составили более 5 млн рублей, отметили в пресс-службе. Дорога начинается от старого демидовского завода и ведет на вершину горы. Там находится смотровая площадка в форме речной барки с видом на Веселые горы и Черноисточинский пруд.
Открытие запланировано на 26 ноября. В следующем году планируется провести на гору электричество.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появился путеводитель для самостоятельных экскурсий «Площадь двух театров».