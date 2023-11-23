tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Пробки на дорогах в Екатеринбурге достигли 10 баллов

Огромные пробки образовались на дорогах Екатеринбурга из-за снегопада

23 ноября 2023, 15:27
Фото: 1MI

Пробки на дорогах в Екатеринбурге достигли 10 баллов

В Екатеринбурге из-за обильного снегопада на дорогах образовались огромные пробки 23 ноября 2023 года.

Днем пробки достигали 6-7 баллов, а к вечеру, в час-пик, они достигли 10 баллов. Глава города Алексей Орлов поручил организовать «зеленую волну» на проезжей части, чтобы могла пройти коммунальная техника для очистки дорог от снега, пишет Е1.

Фото: Е1

Так, на дорогах Екатеринбурга днем начали работать 186 спецтехники: тракторы, дорожные машины и другое техническое оборудование. При этом, по словам жителей уральской столицы, на дорогах все еще есть «каша» из-за выпавшего снега.

Напомним, 23 ноября 2023 года на ЕКАД было полностью ограничено автомобильное движение в связи с массовой дорожной аварией. Из-за этого на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Под Екатеринбургом отменяют рейсы Первоуральск — Ревда. На трассе огромная пробка
Узнать подробнее
Читайте также:
Последствия снегопада в Нижнем Тагиле. Коммунальщики чистят улицы от снегаВодитель под Туринском из-за снегопада вылетел в кювет. Он повредил себе позвоночникНе справился с управлением. Грузовик Renault опрокинулся на Тюменской трассе
#Транспорт#Снегопад#Дороги#ЧП#Спецтехника#Тракторы#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Пробки#Зеленая волна#Автомобильное движение
Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Сегодня, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Сегодня, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Сегодня, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Сегодня, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Сегодня, 06:57