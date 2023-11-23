Огромные пробки образовались на дорогах Екатеринбурга из-за снегопада

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Днем пробки достигали 6-7 баллов, а к вечеру, в час-пик, они достигли 10 баллов. Глава города Алексей Орлов поручил организовать «зеленую волну» на проезжей части, чтобы могла пройти коммунальная техника для очистки дорог от снега, пишет Е1.
Так, на дорогах Екатеринбурга днем начали работать 186 спецтехники: тракторы, дорожные машины и другое техническое оборудование. При этом, по словам жителей уральской столицы, на дорогах все еще есть «каша» из-за выпавшего снега.
Напомним, 23 ноября 2023 года на ЕКАД было полностью ограничено автомобильное движение в связи с массовой дорожной аварией. Из-за этого на дорогах образовались многокилометровые пробки.