Перевозчика из Нижнего Тагила обязали установить в автобусах камеры и ГЛОНАСС

Кроме того, проверка выявила, что транспорт ООО «Техноком» не оборудован аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Между тем, информация из системы о местоположении автобусов должна передаваться в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта с интервалом не более 30 секунд.