Перевозчика из Нижнего Тагила обязали установить в автобусах камеры и ГЛОНАСС

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Согласно законодательству, в Российской Федерации при осуществлении регулярных автомобильных пассажирских перевозок и провоза багажа перевозчики обязаны оснастить транспортные средства камерами видеонаблюдения, техническими средствами оповещения и связи. Для обеспечения безопасности записи необходимо вести как в пассажирском салоне, так и в кабине водителя.
Кроме того, проверка выявила, что транспорт ООО «Техноком» не оборудован аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Между тем, информация из системы о местоположении автобусов должна передаваться в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта с интервалом не более 30 секунд.
В результате компания получила предостережения и должна незамедлительно принять меры по соблюдению установленных требований и устранению нарушений, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, в компаниях-перевозчиках Нижнего Тагила регулярно проводятся проверки различными компетентными органами. Ранее они получали предостережения за нарушения безопасности перевозок, отсутствие ОСАГО, отсутствие табличек для слепых и другие нарушения.