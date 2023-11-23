Расстояние до Нижнего Тагила из разных городов России

Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила на машине по трассе — 141 километр, по прямой — 125 километров. Примерное время преодоления пути составляет 1,5 часа. Доехать до Тагила из Екатеринбурга можно как на личном автомобиле, так и на междугороднем автобусе, а также электричке. Общественный транспорт отправляется с железнодорожного и автобусного вокзалов. В зависимости от выбора транспорта расстояние между Екатеринбургом и Нижним Тагилом может отличаться.