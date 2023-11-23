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Расстояние до Нижнего Тагила из разных городов России

Расстояние до Нижнего Тагила из разных городов России

23 ноября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Чтобы доехать в Нижний Тагил из других городов России, понадобится различное время в зависимости от расстояния.

В Нижний Тагил из других городов России можно добраться различными видами транспорта. Расстояние до Нижнего Тагила путешественники могут преодолеть на машинах и автобусах. Также в городе работает железнодорожный вокзал, на который прибывают поезда из разных уголков страны и электрички из Свердловской области. С пересадкой в Екатеринбурге можно воспользоваться и услугами авиасообщения в аэропорте Кольцово.

Нижний Тагил привлекает любителей туризма. Город называют «железной столицей России». В городе имеется множество достопримечательностей, которые приезжают осмотреть гости. Помимо этого, в последние годы в городе построено много новых и значимых объектов, таких как мост через Тагильский пруд, стела «Город трудовой доблести» и другие.

Жители Свердловской области и соседних регионов перед поездкой предварительно замеряют расстояние до Нижнего Тагила из своего города и выясняют, сколько времени займет путешествие. В данной статье есть информация о расстоянии между Тагилом, городами УрФО и другими населенными пунктами Российской Федерации. Оно может отличаться в зависимости от выбора транспорта.

Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила

Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила на машине по трассе — 141 километр, по прямой — 125 километров. Примерное время преодоления пути составляет 1,5 часа. Доехать до Тагила из Екатеринбурга можно как на личном автомобиле, так и на междугороднем автобусе, а также электричке. Общественный транспорт отправляется с железнодорожного и автобусного вокзалов. В зависимости от выбора транспорта расстояние между Екатеринбургом и Нижним Тагилом может отличаться.

Екатеринбург является четвертым по численности населения городом России. Он находится на восточном склоне Среднего Урала на берегу реки Исеть. Как и Нижнему Тагилу, столице Урала присвоено звание «Город трудовой доблести».

Расстояние от Перми до Нижнего Тагила

Расчетное время преодоления расстояния из Перми до Нижнего Тагила на машине составляет в среднем 7,5 часа. Расстояние между городами Нижний Тагил и Пермь составляет 222 километра. Также для поездки путешественники могут воспользоваться поездом. Расстояние из Нижнего Тагила до Перми в милях: 214.

Пермь расположена на берегах реки Камы и имеет статус города краевого значения. Там находится речной порт, из которого отправляются по России теплоходы и различные суда. Город находится в часовой зоне МСК+2. Площадь территории составляет около 800,5 квадратных километра.

Расстояние от Тюмени до Нижнего Тагила

Чтобы доехать в Нижний Тагил из Тюмени необходимо по прямой проехать расстояние в 342 километра. Примерное время преодоления расстояния между городами Тюмень и Нижний Тагил на машине — около восьми часов. Помимо автомобильного транспорта возможна поездка на поезде или на самолете из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Тюмень располагается на реке Тура, является четвертым по населению городом Сибири. В городе функционируют несколько термальных источников.

Расстояние от Челябинска до Нижнего Тагила

По трассе до Нижнего Тагила из Челябинска нужно проехать расстояние в 348 километров. Добраться из Челябинска до Нижнего Тагила можно на машине в среднем за 3 часа 40 минут. Кроме того, туристы могут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. В этом случае предстоит пересадка в Екатеринбурге. В этом случае преодоление расстояния межу Нижним Тагилом и Челябинском возрастет.

Челябинск — второй по величине культурный, экономический, деловой и политический центр УрФО. Начальный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали на западе.

Расстояние от Москвы до Нижнего Тагила

Из Москвы расстояние до Нижнего Тагила — 1 376 километров. Преодолеть расстояние из Нижнего Тагила до Москвы можно на машине за один день и четыре часа.

Москва — самый крупный и самый населенный город Европы. По численности жителей находится на 22 месте среди городов мира.

Расстояние от Верхней Салды до Нижнего Тагила

В Нижний Тагил из Верхней Салды на машине ехать около получаса. Расстояние между городами Верхняя Салда и Нижний Тагил составляет 34 километра.

Верхняя Салда расположена на одноименной реке к востоку от Нижнего Тагила. В черте города находится гора Мельничная.

Расстояние от Серова до Нижнего Тагила

От Нижнего Тагила до Серова можно добраться в среднем за четыре часа. Расстояние между Серовом и Нижним Тагилом составляет 190 километров.

Серов находится на севере Свердловской области. Является крупным промышленным, культурным центром региона и важным транспортным узлом.

Расстояние от Уфы до Нижнего Тагила

Расстояние по трассе до Нижнего Тагила из Уфы составляет 706 километров. Примерное время для преодоления расстояния на автомобиле составляет 11 часов.

Уфа — столица Башкортостана, находится в водоразделе рек Белая и Уфа. Является городом-миллионником.

Расстояние от Качканара до Нижнего Тагила

Расстояние между Качканаром и Нижним Тагилом — 112 километров. По трассе расстояние между Нижним Тагилом и Качканаром можно преодолеть за один час и 10 минут.

Название Качканар получил по одной из высочайших вершин Среднего Урала, горе Качканар. Город находится в 253 километрах к северо-западу от Екатеринбурга.

Расстояние от Кургана до Нижнего Тагила

Чтобы доехать в Нижний Тагил из Кургана на автомобиле понадобится 5,5 часа. Между Нижним Тагилом и Курганом расстояние в 502 километра.

Население Кургана составляет более 300 тысяч жителей. Расположен в центральной части Евразии в 1,9 тысячи километров к востоку от Москвы.

Расстояние от Новосибирска до Нижнего Тагила

Чтобы добраться до Нижнего Тагила из Новосибирска нужно в среднем потратить 17,5 часа и преодолеть по трассе расстояние между Новосибирском и Нижним Тагилом в 1 692 километра.

Новосибирск — крупнейший торговый, культурный, образовательный, транспортный и научный центр Сибири и третий по численности населения город РФ.

Расстояние от других городов до Нижнего Тагила

  • Расстояние между Нижней Турой и Нижним Тагилом — 80 километров;
  • Расстояние между Алапаевском и Нижним Тагилом — 102 километра;
  • Расстояние между Омском и Нижним Тагилом — 883 километра;
  • Расстояние между Режом и Нижним Тагилом — 103 километра;
  • Расстояние между Невьянском и Нижним Тагилом — 48 километров;
  • Расстояние между Первоуральском и Нижним Тагилом — 111 километров;
  • Расстояние между Кушвой и Нижним Тагилом — 43 километра.
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