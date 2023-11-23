Расстояние до Нижнего Тагила из разных городов России

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В Нижний Тагил из других городов России можно добраться различными видами транспорта. Расстояние до Нижнего Тагила путешественники могут преодолеть на машинах и автобусах. Также в городе работает железнодорожный вокзал, на который прибывают поезда из разных уголков страны и электрички из Свердловской области. С пересадкой в Екатеринбурге можно воспользоваться и услугами авиасообщения в аэропорте Кольцово.
Нижний Тагил привлекает любителей туризма. Город называют «железной столицей России». В городе имеется множество достопримечательностей, которые приезжают осмотреть гости. Помимо этого, в последние годы в городе построено много новых и значимых объектов, таких как мост через Тагильский пруд, стела «Город трудовой доблести» и другие.
Жители Свердловской области и соседних регионов перед поездкой предварительно замеряют расстояние до Нижнего Тагила из своего города и выясняют, сколько времени займет путешествие. В данной статье есть информация о расстоянии между Тагилом, городами УрФО и другими населенными пунктами Российской Федерации. Оно может отличаться в зависимости от выбора транспорта.
Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила на машине по трассе — 141 километр, по прямой — 125 километров. Примерное время преодоления пути составляет 1,5 часа. Доехать до Тагила из Екатеринбурга можно как на личном автомобиле, так и на междугороднем автобусе, а также электричке. Общественный транспорт отправляется с железнодорожного и автобусного вокзалов. В зависимости от выбора транспорта расстояние между Екатеринбургом и Нижним Тагилом может отличаться.
Екатеринбург является четвертым по численности населения городом России. Он находится на восточном склоне Среднего Урала на берегу реки Исеть. Как и Нижнему Тагилу, столице Урала присвоено звание «Город трудовой доблести».
Расчетное время преодоления расстояния из Перми до Нижнего Тагила на машине составляет в среднем 7,5 часа. Расстояние между городами Нижний Тагил и Пермь составляет 222 километра. Также для поездки путешественники могут воспользоваться поездом. Расстояние из Нижнего Тагила до Перми в милях: 214.
Пермь расположена на берегах реки Камы и имеет статус города краевого значения. Там находится речной порт, из которого отправляются по России теплоходы и различные суда. Город находится в часовой зоне МСК+2. Площадь территории составляет около 800,5 квадратных километра.
Чтобы доехать в Нижний Тагил из Тюмени необходимо по прямой проехать расстояние в 342 километра. Примерное время преодоления расстояния между городами Тюмень и Нижний Тагил на машине — около восьми часов. Помимо автомобильного транспорта возможна поездка на поезде или на самолете из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Тюмень располагается на реке Тура, является четвертым по населению городом Сибири. В городе функционируют несколько термальных источников.
По трассе до Нижнего Тагила из Челябинска нужно проехать расстояние в 348 километров. Добраться из Челябинска до Нижнего Тагила можно на машине в среднем за 3 часа 40 минут. Кроме того, туристы могут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. В этом случае предстоит пересадка в Екатеринбурге. В этом случае преодоление расстояния межу Нижним Тагилом и Челябинском возрастет.
Челябинск — второй по величине культурный, экономический, деловой и политический центр УрФО. Начальный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали на западе.
Из Москвы расстояние до Нижнего Тагила — 1 376 километров. Преодолеть расстояние из Нижнего Тагила до Москвы можно на машине за один день и четыре часа.
Москва — самый крупный и самый населенный город Европы. По численности жителей находится на 22 месте среди городов мира.
В Нижний Тагил из Верхней Салды на машине ехать около получаса. Расстояние между городами Верхняя Салда и Нижний Тагил составляет 34 километра.
Верхняя Салда расположена на одноименной реке к востоку от Нижнего Тагила. В черте города находится гора Мельничная.
От Нижнего Тагила до Серова можно добраться в среднем за четыре часа. Расстояние между Серовом и Нижним Тагилом составляет 190 километров.
Серов находится на севере Свердловской области. Является крупным промышленным, культурным центром региона и важным транспортным узлом.
Расстояние по трассе до Нижнего Тагила из Уфы составляет 706 километров. Примерное время для преодоления расстояния на автомобиле составляет 11 часов.
Уфа — столица Башкортостана, находится в водоразделе рек Белая и Уфа. Является городом-миллионником.
Расстояние между Качканаром и Нижним Тагилом — 112 километров. По трассе расстояние между Нижним Тагилом и Качканаром можно преодолеть за один час и 10 минут.
Название Качканар получил по одной из высочайших вершин Среднего Урала, горе Качканар. Город находится в 253 километрах к северо-западу от Екатеринбурга.
Чтобы доехать в Нижний Тагил из Кургана на автомобиле понадобится 5,5 часа. Между Нижним Тагилом и Курганом расстояние в 502 километра.
Население Кургана составляет более 300 тысяч жителей. Расположен в центральной части Евразии в 1,9 тысячи километров к востоку от Москвы.
Чтобы добраться до Нижнего Тагила из Новосибирска нужно в среднем потратить 17,5 часа и преодолеть по трассе расстояние между Новосибирском и Нижним Тагилом в 1 692 километра.
Новосибирск — крупнейший торговый, культурный, образовательный, транспортный и научный центр Сибири и третий по численности населения город РФ.