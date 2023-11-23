tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2023, 03:37

Published 23 ноября 2023, 03:37

Modified 23 ноября 2023, 03:37

Updated 23 ноября 2023, 03:37

Свердловская область вошла в топ лидеров по строительству школ и детсадов

23 ноября 2023, 03:37

Свердловская область заняла 2 место среди лидеров строек с госучастием

Свердловская область оказалась в числе регионов-лидеров по строительству социальной инфраструктуры с госучастием за третий квартал 2023 года.

Так, индекс конкуренции (количество поданных заявок от заказчиков строительства в госзакупках) в Свердловской области — 3,42. Кроме нее, лидерами оказались Мурманская область (3,86) и Санкт-Петербург (3,12), сообщается в исследовании «Индекс настроения в сфере закупок по строительству и проектированию».

Из этого показателя видно, что в Свердловской области строится много социальной инфраструктуры: дворцы культуры и спорта, школы, детские сады, а также промышленные и оборонные предприятия.

В «Индексе настроений» включены анализ области торгов и закупок в строительстве и проектировании страны за три квартала 2023 года, а также опрос людей, участвовавших в торгах, проектных и строительных компаний.

В исследовании также есть четыре индекса: финансовых возможностей заказчиков, активности заказчиков, конкуренции и активности поставщиков.

Так, в строительстве школ количество закупок в первом квартале составил 71,7 миллиарда рублей. Это почти в два раза выше значений второго и третьего кварталов — 45,9 миллиарда и 35,9 миллиарда.

Индекс активности поставщиков показывает число поданных заявок за период от всех компаний-подрядчиков. В 2023 году этот показатель стал выше в сравнении с 2022 годом, однако он меньше в сравнении с 2021 годом.

По словам замдиректора по связям с общественностью «Уральское объединение строителей» Дениса Снеткова, респонденты отметили положительное отношение региональных властей к проектному и строительному бизнесу. При этом, как считают строители, качество проверок контрольных органов оставляет желать лучшего. К примеру, долго длятся проверки и сделанные выводы максимально обобщенные.

Свердловская область является лидером по уровню дефицита кадров
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы предложили сделать исправцентр в здании обанкротившегося вузаВ Екатеринбурге мальчик искупался в кипятке, а сиротам в Нижнем Тагиле купят квартирыТагильчане требуют провести проверку после пожара на НТМК, а фигуру льва убрали
#Елизавета Зиборова#Экономика#Спорт#Свердловская область#Строительство#Госзакупки#Статистика#Торги#Детские сады#Школы#Исследование#Инфраструктура#Промышленные предприятия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика