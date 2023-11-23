Школьник из Кушвы снова принял участие в игре «Умнее всех» на ТВ-канале «Пятница»

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
12-летний Владимир принял участие в телеигре во второй раз. Мальчик увлекается музыкой, историей и спортом, а также в будущем хочет стать сотрудником МЧС.
Участники передачи проходят четыре раунда, в которых зарабатывают баллы. В конце викторины баллы превращаются в настоящие деньги. Победителю вручают денежный приз и оказывается в суперфинале, рассказали в пресс-службе канала «Пятница».
В шоу участвуют дети 9-14 лет. Как правило, участники являются знатоками в таких сферах, как шахматы, ментальная арифметика, программирование, вексиллология, геополитика и других.
Напомним, повар Константин Шмаров из Екатеринбурга принял участие в телешоу «Король десертов» на канале «Пятница».