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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Мальчик из Кушвы поучаствовал в интеллектуальной игре на телеканале «Пятница»

Школьник из Кушвы снова принял участие в игре «Умнее всех» на ТВ-канале «Пятница»

23 ноября 2023, 05:21
Фото: Телеканал «Пятница»

Мальчик из Кушвы поучаствовал в интеллектуальной игре на телеканале «Пятница»

12-летний Владимир Чердынцев из Кушвы второй раз принял участие в новом выпуске телепередачи «Умнее всех» на канале «Пятница».

12-летний Владимир принял участие в телеигре во второй раз. Мальчик увлекается музыкой, историей и спортом, а также в будущем хочет стать сотрудником МЧС.

Участники передачи проходят четыре раунда, в которых зарабатывают баллы. В конце викторины баллы превращаются в настоящие деньги. Победителю вручают денежный приз и оказывается в суперфинале, рассказали в пресс-службе канала «Пятница».

В шоу участвуют дети 9-14 лет. Как правило, участники являются знатоками в таких сферах, как шахматы, ментальная арифметика, программирование, вексиллология, геополитика и других.

Напомним, повар Константин Шмаров из Екатеринбурга принял участие в телешоу «Король десертов» на канале «Пятница».

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#Общество#Кушва#Дети#Участники#Телеканал#Съемки#Участие#Пятница#Игра#Шоу#Телепередача#Елизавета Зиборова
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