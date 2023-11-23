Стоим с 6 утра: жители Екатеринбурга жалуются на большие очереди в травмпункт

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По словам очевидицы, люди ежедневно вынуждены занимать очередь с шести часов утра. При этом пациенты между собой вступают в конфликты и чуть не дерутся, пишет Ура.ру.
Также екатеринбурженка отметила, что многие травмировались после того, как упали на улице из-за скользких дорог.
Напомним, жители Екатеринбурга жаловались на огромные очереди в пунктах оформления дорожных аварий в госавтоинспекции. Как рассказали горожане, приходится ждать своей очереди по 10 часов, так как каждое оформление проходит долго.