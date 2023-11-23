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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Жители Екатеринбурга вынуждены стоять в больших очередях в травмпункте

Стоим с 6 утра: жители Екатеринбурга жалуются на большие очереди в травмпункт

23 ноября 2023, 06:22
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга вынуждены стоять в больших очередях в травмпункте

В Екатеринбурге большие очереди из пациентов скопились в травмпункте на улице Челюскинцев из-за скользких дорог на улице.

По словам очевидицы, люди ежедневно вынуждены занимать очередь с шести часов утра. При этом пациенты между собой вступают в конфликты и чуть не дерутся, пишет Ура.ру.

Также екатеринбурженка отметила, что многие травмировались после того, как упали на улице из-за скользких дорог.

Напомним, жители Екатеринбурга жаловались на огромные очереди в пунктах оформления дорожных аварий в госавтоинспекции. Как рассказали горожане, приходится ждать своей очереди по 10 часов, так как каждое оформление проходит долго.

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