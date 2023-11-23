Свердловчанка заплатила более 200 тысяч после перехода дороги в неположенном месте

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В тот день машина Hyundai Solaris ехала по улице Советской, как вдруг на дорогу вышла женщина, которая неожиданно остановилась, а когда автомобиль приблизился — продолжила идти.
Тогда водитель Оксана, чтобы не сбить женщину, съехала в кювет, однако пешехода она все же зацепила по касательной, сообщает свердловский облсуд.
После того, как женщину зацепила машина, она упала на колени, затем встала и продолжила идти. Когда Оксана вышла из машины, женщина уже ждала транспорт на остановке.
Известно, что на пешехода Людмилу тогда был составлен протокол за нарушение ПДД. Ей назначили штраф в размере одной тысячи рублей. Его она пыталась оспорить, но безрезультатно.
Также Людмила рассказывала, что в тот день она спешила на работу, поэтому решила перейти дорогу в неположенном месте. В аварии она не пострадала, а автомобиль оказался поврежден.
Эксперт установил, что ремонт будет стоить 168 900 рублей. Тогда водитель Оксана обратилась в суд с требованием к Людмиле выплатить эту сумму, а также утрату товарной стоимости автомобиля — 32 800 рублей, расходы на проведение экспертизы –14 тысяч рублей и 5 357 рублей госпошлины.
В результате с Людмилы взыскали 215 700 рублей и 5 357 рублей судебных расходов. Она пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.