Свердловчанка заплатила более 200 тысяч после перехода дороги в неположенном месте

Также Людмила рассказывала, что в тот день она спешила на работу, поэтому решила перейти дорогу в неположенном месте. В аварии она не пострадала, а автомобиль оказался поврежден.



Эксперт установил, что ремонт будет стоить 168 900 рублей. Тогда водитель Оксана обратилась в суд с требованием к Людмиле выплатить эту сумму, а также утрату товарной стоимости автомобиля — 32 800 рублей, расходы на проведение экспертизы –14 тысяч рублей и 5 357 рублей госпошлины.



В результате с Людмилы взыскали 215 700 рублей и 5 357 рублей судебных расходов. Она пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.