Свердловская область вошла в топ лидеров по строительству школ и детсадов

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:37
Так, индекс конкуренции (количество поданных заявок от заказчиков строительства в госзакупках) в Свердловской области — 3,42. Кроме нее, лидерами оказались Мурманская область (3,86) и Санкт-Петербург (3,12), сообщается в исследовании «Индекс настроения в сфере закупок по строительству и проектированию».
Из этого показателя видно, что в Свердловской области строится много социальной инфраструктуры: дворцы культуры и спорта, школы, детские сады, а также промышленные и оборонные предприятия.
В «Индексе настроений» включены анализ области торгов и закупок в строительстве и проектировании страны за три квартала 2023 года, а также опрос людей, участвовавших в торгах, проектных и строительных компаний.
В исследовании также есть четыре индекса: финансовых возможностей заказчиков, активности заказчиков, конкуренции и активности поставщиков.
Так, в строительстве школ количество закупок в первом квартале составил 71,7 миллиарда рублей. Это почти в два раза выше значений второго и третьего кварталов — 45,9 миллиарда и 35,9 миллиарда.
Индекс активности поставщиков показывает число поданных заявок за период от всех компаний-подрядчиков. В 2023 году этот показатель стал выше в сравнении с 2022 годом, однако он меньше в сравнении с 2021 годом.
По словам замдиректора по связям с общественностью «Уральское объединение строителей» Дениса Снеткова, респонденты отметили положительное отношение региональных властей к проектному и строительному бизнесу. При этом, как считают строители, качество проверок контрольных органов оставляет желать лучшего. К примеру, долго длятся проверки и сделанные выводы максимально обобщенные.