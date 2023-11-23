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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Специалисты Свердловской области рассказали о проблеме гепатита С у детей

Свердловские врачи рассказали, как дети благополучных семей могут заболеть гепатитом

23 ноября 2023, 13:50
Фото: Midjourney

Специалисты Свердловской области рассказали о проблеме гепатита С у детей

Дети в Свердловской области с 2023 года начали получать бесплатные препараты для лечения гепатита С. Специалисты рассказали, почему важно вовремя выявить это заболевание и где в регионе можно получить медпомощь.

Так как данное заболевание на начальных этапах себя не проявляет, родители могут не знать о том, что их ребенок болен. Некоторые замалчивают эту болезнь, считая ее «болезнью маргиналов». Однако гепатитом могут заразиться благополучные люди, рассказал главный специалист свердловского Минздрава по инфекционным болезням у детей Алебай Сабитов.

Дети могут заразиться гепатитом от матери во время родов, а также при переливании крови и других медицинских процедурах. Кроме того, подростки могут оказаться инфицированы при нанесении татуировок и татуажа, пирсинге, маникюре, употреблении наркотиков и травматичных половых актах.

Специалисты считают, что официальные данные по количеству зараженных гепатитом не соответствуют реальной обстановке, так как не всегда получается зафиксировать все случаи заболеваний.

С 2023 года все дети в регионе могут получить бесплатное лечение данной болезни за счет средств фонда «Круг добра». Заявку на лечение можно оставить через лечащего врача или через портал «Госуслуги». Также дети с подозрением на гепатит могут обратиться в поликлиники, к врачу-инфекционисту или гастроэнтерологу.

Начинать лечение детей необходимо как можно раньше, так как это поможет их защитить от медицинских и социальных проблем в будущем.

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