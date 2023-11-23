Свердловские врачи рассказали, как дети благополучных семей могут заболеть гепатитом

Так как данное заболевание на начальных этапах себя не проявляет, родители могут не знать о том, что их ребенок болен. Некоторые замалчивают эту болезнь, считая ее «болезнью маргиналов». Однако гепатитом могут заразиться благополучные люди, рассказал главный специалист свердловского Минздрава по инфекционным болезням у детей Алебай Сабитов.