Свердловские врачи рассказали, как дети благополучных семей могут заболеть гепатитом

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Так как данное заболевание на начальных этапах себя не проявляет, родители могут не знать о том, что их ребенок болен. Некоторые замалчивают эту болезнь, считая ее «болезнью маргиналов». Однако гепатитом могут заразиться благополучные люди, рассказал главный специалист свердловского Минздрава по инфекционным болезням у детей Алебай Сабитов.
Дети могут заразиться гепатитом от матери во время родов, а также при переливании крови и других медицинских процедурах. Кроме того, подростки могут оказаться инфицированы при нанесении татуировок и татуажа, пирсинге, маникюре, употреблении наркотиков и травматичных половых актах.
Специалисты считают, что официальные данные по количеству зараженных гепатитом не соответствуют реальной обстановке, так как не всегда получается зафиксировать все случаи заболеваний.
С 2023 года все дети в регионе могут получить бесплатное лечение данной болезни за счет средств фонда «Круг добра». Заявку на лечение можно оставить через лечащего врача или через портал «Госуслуги». Также дети с подозрением на гепатит могут обратиться в поликлиники, к врачу-инфекционисту или гастроэнтерологу.
Начинать лечение детей необходимо как можно раньше, так как это поможет их защитить от медицинских и социальных проблем в будущем.