Сын легенды шансона Михаила Круга начинает штурмовать музыкальный олимп

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Стоимость его выступлений уже подошла к 400 тысячам рублей, и люди с удовольствием слушают хиты его отца. Вместе с матерью Ириной Круг они активно гастролируют по стране.
Эксперт по эзотерике Марианна Абравитова высказала свое мнение о шансах Александра повторить успех своего отца. По ее словам, его карьера обречена на успех, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она считает, что династия Круга предназначена быть успешной благодаря всеобщей любви к ее основателю. Эта любовь возникла, в том числе, из-за трагического ухода Михаила Круга из жизни и пережитых ими опасностей. Они выстояли и приняли его наследие.
Абравитова также уверена, что дело Михаила Круга живет в его семье, а жизнь уже расстелила красную дорожку перед его сыном. Александра не относятся предвзято, а публика принимает его с открытым сердцем. Вдова и сын Круга — талантливые и преданные люди, которые хотят, чтобы музыка их отца была услышана. Они не только зарабатывают деньги, но и продолжают дело этой легенды шансона. Судьба Александра обречена на успех, так как они делают добрые и светлые дела. Залы всегда будут заполнены, заключила экспертка.