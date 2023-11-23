Сын легенды шансона Михаила Круга начинает штурмовать музыкальный олимп

Абравитова также уверена, что дело Михаила Круга живет в его семье, а жизнь уже расстелила красную дорожку перед его сыном. Александра не относятся предвзято, а публика принимает его с открытым сердцем. Вдова и сын Круга — талантливые и преданные люди, которые хотят, чтобы музыка их отца была услышана. Они не только зарабатывают деньги, но и продолжают дело этой легенды шансона. Судьба Александра обречена на успех, так как они делают добрые и светлые дела. Залы всегда будут заполнены, заключила экспертка.