Теплая погода и снегопад ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Так, в субботы, 25 ноября, утром в городе будет -13 градусов и снежная погода. Это следует из данных сайта Гисметео.
В обед прогнозируется -10 градусов. Осадки продолжатся. А в вечернее время погода будет аналогична.
На следующий день, 26 ноября, утром будет -3 градуса. Осадки прекратятся. В обед ожидается до -1 градуса, а вечером — до -2. В вечернее время вновь начнется обильный снегопад.
Ранее в Свердловской области продлили экстренное предупреждение из-за снега. 24 ноября в регионе ожидаются снегопады и сильные ветра. В связи с этим МЧС призывает граждан быть аккуратнее.