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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Теплая погода и снегопад ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Теплая погода и снегопад ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

23 ноября 2023, 13:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в выходные будет снежно. А температура днем составит -10 градусов.

Так, в субботы, 25 ноября, утром в городе будет -13 градусов и снежная погода. Это следует из данных сайта Гисметео.

В обед прогнозируется -10 градусов. Осадки продолжатся. А в вечернее время погода будет аналогична.

На следующий день, 26 ноября, утром будет -3 градуса. Осадки прекратятся. В обед ожидается до -1 градуса, а вечером — до -2. В вечернее время вновь начнется обильный снегопад.

Ранее в Свердловской области продлили экстренное предупреждение из-за снега. 24 ноября в регионе ожидаются снегопады и сильные ветра. В связи с этим МЧС призывает граждан быть аккуратнее.

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Температура#Погода#Снегопад#Окружающая среда#Гисметео#МЧС#Дарья Сорокина
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