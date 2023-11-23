Труп мужчины найден в теплотрассе в Нижнем Тагиле. Его обнаружили рабочие

По словам одного из местных жителей, весь летний период узел теплотрассы был открыт. Люди, проживающие в этом районе, неоднократно просили у коммунальщиков закрыть, но на их просьбы не реагировали, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».