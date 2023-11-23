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Неизвестный мужчина найден мертвым в узле теплотрассы в Нижнем Тагиле

Труп мужчины найден в теплотрассе в Нижнем Тагиле. Его обнаружили рабочие

23 ноября 2023, 04:54
Фото: 1MI

Неизвестный мужчина найден мертвым в узле теплотрассы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле рабочие нашли в узле теплотрассы мертвого человека на улице Юности. Инцидент произошел 21 ноября 2023 года.

К месту ЧП приехали экстренные службы. Сколько времени труп пролежал в теплотрассе — неизвестно. Личность мужчины и обстоятельства его смерти будут устанавливать сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

По словам одного из местных жителей, весь летний период узел теплотрассы был открыт. Люди, проживающие в этом районе, неоднократно просили у коммунальщиков закрыть, но на их просьбы не реагировали, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в Екатеринбурге на Московской улице местные жители обнаружили труп мужчины возле дома. Предположительно, горожанин мог упасть с балкона.

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