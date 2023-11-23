Труп мужчины найден в теплотрассе в Нижнем Тагиле. Его обнаружили рабочие

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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К месту ЧП приехали экстренные службы. Сколько времени труп пролежал в теплотрассе — неизвестно. Личность мужчины и обстоятельства его смерти будут устанавливать сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По словам одного из местных жителей, весь летний период узел теплотрассы был открыт. Люди, проживающие в этом районе, неоднократно просили у коммунальщиков закрыть, но на их просьбы не реагировали, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в Екатеринбурге на Московской улице местные жители обнаружили труп мужчины возле дома. Предположительно, горожанин мог упасть с балкона.